Sectores públicos y privados se unen a impulsar El Momento del Pare

SAN JUAN – El Gobierno de Puerto Rico anunció este lunes, la segunda fase de la campaña El Momento del Pare, la cual promoverá páginas informativas para la ciudadanía sobre los servicios y herramientas disponibles para combatir y erradicar la violencia de género.

La presidenta del Comité PARE y secretaria del Departamento de la Familia, Carmen Ana González Magaz, hizo el anuncio durante la presentación de varios murales representativos de la violencia de género, los cuales fueron inaugurados en la Placita de Santurce y en el centro comercial The Mall of San Juan. Las páginas web del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (PARE) estarán disponibles por medio de códigos QR que se ubicarán en las agencias públicas y en diversos establecimientos del sector privado para que las personas puedan escanear el código con un teléfono inteligente y acceder a la información.

“Hemos logrado un gran impacto con la primera fase de la campaña del Comité PARE en la educación contra la violencia de género. El alcance de los mensajes compartidos se magnifica gracias a la colaboración ciudadana y la conciencia de que todos podemos aportar para erradicar la violencia. Con estas nuevas estrategias llegamos a nuevos públicos mediante el uso de la tecnología y de expresiones artísticas que llegan a todos y todas”, afirmó González Magaz en conferencia de prensa.

La funcionaria subrayó además que “juntos podemos lograr una cultura de paz, fomentando el diálogo, siendo modelo para nuestros hijos, buscando ayuda cuando sea necesario, valorando la diversidad, identificando conductas de riesgo, y respetando la vida y los derechos de todos. No nos quedemos callados o calladas: denunciemos, intervengamos y ayudemos sin juzgar. Rechacemos la violencia en todas sus manifestaciones”.

La segunda fase de la campaña también contará con una campaña masiva de medios, que incluirá anuncios de televisión para continuar llevando el mensaje en los canales de TeleOnce, Telemundo, Wapa TV, WIPR, Fox, Mega TV y Paid Media-Liberty.

Además, GFR Media, Programatic y Noticel lo publicarán por medio digital; Planet Media, Hello Media y bMedia lo publicarán en vallas publicitarias; Univisión Radio, La X y SBS lo transmitirán por radio; y El Nuevo Día y Primera Hora lo publicará en prensa.

Mientras, Banco Popular de Puerto Rico compartirá el anuncio en sus sucursales y la empresa Liberty también se unió a los esfuerzos de promoción.

Por otro lado, a la iniciativa del código QR para los establecimientos se unieron el Centro Unido de Detallistas —que representa miles de pequeñas y medianas empresas en la Isla—, la Cámara de Comercio de Puerto Rico —que une a todos los sectores comerciales— y la Asociación de Comercio al Detal.

Estas organizaciones se han comprometido a diseminar el código QR y los afiches a todos sus socios para exhortarles a exponerlos en sus establecimientos y así dar mayor publicidad a la campaña.

Asimismo, a la iniciativa se unieron la empresa L’Oréal; los restaurantes El Mesón y Mc Donald’s; las farmacias Walgreens; los comercios Walmart, Sam’s y Amigo; el Grupo Colón Gerena y sus restaurantes Applebee’s, Longhorn, Olive Garden, Red Lobster, Sizzler y Wendy’s; entre muchos otros que ya se han comprometido a utilizar los afiches en sus tiendas, restaurantes y establecimientos comerciales.

Todas las agencias públicas recibirán hoy afiches, letreros y pegatinas con el código QR para que estén disponible en todas las oficinas del gobierno. Además, se ha preparado un archivo electrónico con todos los artes para hacérselo llegar a las agencias, corporaciones públicas y municipios. De esa forma, el código estará disponible para imprimir los afiches y el código QR en la página web del Comité PARE, de manera que se pueda publicar en la mayor cantidad de lugares.

Los establecimientos en The Mall of San Juan ya cuentan con áreas con el código QR y el esfuerzo se ha extendido a diversas áreas comerciales en el casco urbano del Viejo San Juan.

Mientras, la presidenta del Comité PARE resaltó el esfuerzo de los muralistas que se unieron a la campaña contra la violencia de género y destacó que los murales que hoy se presentaron “son representaciones artísticas de esta lucha y de la necesidad de crear una sociedad de equidad y respeto en la que no haya espacio para la violencia de género”.

El mural que se presentó hoy en la Placita de Santurce pertenece a los muralistas Rafael Vega y Rosenda Álvarez.

Mientras, los artes ubicados en The Mall of San Juan son creación del colectivo de arte Dos Pinceles de las gemelas Gabriela y Patricia Urrutia; de The Amazing Ske de Eliezer Pagán; y de los artistas Danilo Lozada, Alexandra López Tapia —conocida como Alicia en Oz— Lucindo Fidalgo, Sarah Urbain, Lorena Nazario, Christina Lewis Vizcarrondo —alias Bonesy— y Betsy Casañas.

“Agradecemos a estos artistas, quienes han puesto su arte al servicio de nuestro pueblo para, con su talento y su poderosa expresión gráfica, ayudarnos a llevar un mensaje contundente: basta ya de violencia de género”, concluyó González Magaz.

La primera fase de la campaña PARE se lanzó en el mes de julio. El Comité PARE lanzó el portal cibernético www.parelaviolencia.pr.gov y las agencias del gobierno adoptaron la campaña en sus redes sociales, con afiches y material informativo, así como con actividades de concienciación para todo su personal.

El Comité PARE fue creado bajo la Orden Ejecutiva 2021-013, que declara un estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico.

Como parte de sus esfuerzos, el Comité —que cuenta con doce subcomités de trabajo multisectorial para la ejecución de trabajos e iniciativas de la orden ejecutiva 2021-013— lanzó la primera fase de la Plataforma de Estadísticas e Indicadores sobre Violencia de Género por el Instituto de Estadísticas; así como la campaña educativa sobre el uso de la Alerta ROSA para el Negociado de la Policía y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres.

PARE, además, continúa trabajando con propuestas del componente de educación del subcomité de Prevención, Educación y Capacitación para el desarrollo de un programa de educación que resalte el respeto y la equidad.

Recientemente, el PARE anunció el Centro de Operaciones de Órdenes de Protección (COPOP) en el Negociado de la Policía de Puerto Rico, dirigido a centralizar, estructurar y agilizar el procesamiento de órdenes de protección a fin de proveer acceso de información a todo el componente de seguridad y mantener la información actualizada y segura; entre otros esfuerzos en curso.

Luego de una reunión del Comité PARE y la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés) con la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, el gobierno federal asignó $7 millones del Departamento de Salud federal a Puerto Rico para respaldar los servicios a sobrevivientes de violencia de género.