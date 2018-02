Senado aprueba alcaldes energicen pueblos en situaciones de emergencia

SAN JUAN – La decisión que tomaron varios alcaldes de energizar por su cuenta, y de la mano de expertos, a sus pueblos tras el paso del huracán María cuenta con el aval de la Asamblea Legislativa luego de que el Senado aprobara hoy el Proyecto de la Cámara 1380 que permite a los ejecutivos municipales realizar las labores necesarias para reestablecer el sistema de energía eléctrica, así como restaurar las instalaciones de agua potable en estados de emergencia.

La medida enmendada en el Senado fue aprobada unánimente.

Se desprende de la pieza legislativa que los alcaldes podrán realizar los trabajos para reparar el sistema eléctrico y las instalaciones para el suministro de agua y aguas residuales luego de notificar por escrito a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en un término no mayor de cinco días antes de comenzar los trabajos. Luego de terminar los trabajos la AEE y la AAA deberán certificar en un máximo de cinco días, las reparaciones que se deberán llevar a cabo de acuerdo a los estándares prevalecientes de la industria para que los municipios puedan beneficiarse de los reembolsos o ayudas disponibles a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) o cualquier otra ayuda.

Luego de que el Proyecto sea convertido en ley la Oficina de Gerencia Municipal tendrá un máximo de 10 días laborables para redactar un reglamento uniforme de la AEE y la AAA que contenga los términos y condiciones de los acuerdos colaborativos.

Asimismo, se dispone que no más tarde del 31 de mayo de cada año, los directores ejecutivos de la AEE y la AAA deberán someter un informe al gobernador, a la Asamblea Legislativa así como a las organizaciones pertinentes que incluya las medidas que hayan tomado en el año natural anterior para atender las emergencias que se puedan suscitar relacionadas con la temporada de huracanes venidera. También, se deberá incluir los disturbios atmosféricos, las inundaciones que puedan afectar el sistema eléctrico, los planes o protocolos adoptados para casos de incendio en las facilidades de la AEE, entre otras solicitudes.

La aprobación de esta medida se da en momentos en que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos preveé que la totalidad del servicio energético será restablecido en su totalidad en junio de este año, precisamente en el periodo que comienza la temporada de huracanes.

En palabras del senador Ángel Martínez Santiago el proyecto cameral es uno “atinado” mientras que para el senador independiente José Vargas Vidot es “genuinamente buena y loable”.

Por su parte, el portavoz de la delegación de Mayoría, Carmelo Ríos Santiago, opinó que tras el paso del huracán María los alcaldes fueron los primeros en la “línea de defensa”.

Lo que perseguimos es que se puede tener un orden lógico de las cosas y que no pase lo que ha pasado ahora que muchas de las compañías (de energía eléctrica) que son administradas de manera remota desde una central y oficina ciertamente están perdidos. No saben para donde van. No saben ni siquiera cuantos postes hacen falta porque nunca han trabajado en este sistema. Sin embargo, un alcalde te puede decir ‘en esa comunidad tengo tres casas que están allá arriba’ y a lo mejor tenemos que pensarlo diferente a lo que haría alguien que por primera vez llegue allí”, dijo Ríos Santiago.