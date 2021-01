Senado aprueba investigar contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El Senado aprobó durante la Sesión Ordinaria de hoy la Resolución del Senado 1 que ordena a la Comisión de Proyectos Energéticos y Energía realizar una investigación exhaustiva sobre la otorgación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, LLC.

“Hay una agenda importante que involucra a todo el País. No radico mi primera Resolución en contra de una política pública, la política pública la hace la Asamblea Legislativa. El hecho de que el Gobernador haya nombrado un comité timón, no impide que la Asamblea investigue. Diversos sectores han levantado la voz diciendo cuidado con ese contrato. Yo leí el contrato y levanta sospecha. No es una Resolución partidista y no es contra LUMA, lo importante es tener la información correcta”, destacó el autor de la medida y presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

La Resolución en su exposición de motivos explica que “en aras de garantizar un negocio justo y transparente para el Pueblo de Puerto Rico, consideramos apremiante que se investigue la otorgación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy, LLC. El Senado de Puerto Rico debe evaluar el proceso de contratación llevado a cabo, el alcance del acuerdo, su impacto sobre los derechos de los empleados de la corporación pública, así como su posible efecto en el mercado, y sobre las finanzas de la corporación y la facturación por servicio a los consumidores. De ser necesario, la investigación deberá ponderar la viabilidad y efectos de enmendar o cancelar el contrato”.

Por su parte, el senador del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Rafael Bernabe, indicó que este contrato de LUMA incluso ha sido objetado por personas a favor de la privatización. “Nosotros estamos a favor que se investigue a fondo, y que hagamos lo posible por revocar este contrato. Esa deber ser nuestra perspectiva y objetivo. Favorecemos esta Resolución como parte del rechazo de este contrato que es oneroso para el pueblo de Puerto Rico” añadió Bernabe.

Además, el senador independiente, José Vargas Vidot, indicó que dicha Resolución es un paso positivo hacia lo que se quiere. Manifestó que el temor de que se quede en investigación no excluye otras posibilidades y la complejidad del proceso no debe desalentar el ejercicio sagrado de la fiscalización.

Asimismo, se aprobó la Resolución del Senado 25 para ordenar a la Comisión de Gobierno realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para implantar los Planes de Reorganización ordenados mediante la ley Num. 122- 2017.

“Este Senado de Puerto Rico dentro de la coyuntura actual de Gobierno compartido ejerce su prerrogativa de fiscalización y examen de estas nuevas estructuras. Todo esto con el fin de procurar que todo componente gubemamental cumpla su responsabilidad y función acorde a las necesidades de nuestra sociedad en este Siglo XXI”, resalta la medida en su exposición de motivos y de la autoría del senador del Partido Popular Democrático, Ramón Ruiz Nieves.

Otras medidas que se aprobaron durante la sesión fueron la Resolución del Senado 10 y la Resolución del Senado 12 de la autoría de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón y de la autoría del senador independiente, José A. Vargas Vidot, respectivamente.

La RS10 ordena a la Comisión de Salud investigar las medidas que han tomado el Gobierno Central y los Gobiernos Municipales de Vieques y Culebra para el manejo de la pandemia causda por el Covid-19 y su impacto en dichos municipios. Mientras que la RS12 ordena a la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Vejez del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación en relación con los servicios que proveen los programas de Llamea y Viaje y la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) a la población con diversidad funcional. Además, investigar la situación presupuestaria de estos programas del Departamento de Transportación y Obras Públicas; investigar los señalamientos en relación al mantenimiento de unidades como las rampas para personas con diversidad funcional, protocolos de querellas y vistas administrativas, entre otras.

También, fue aprobada la Resolución del Senado 71 para expresar el más firme apoyo del Senado de Puerto Rico a la iniciativa de la Fundación Mayagüez 2010 y la Región Oeste para celebrar en Puerto Rico los “Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2022”.

Los trabajos de la sesión ordinaria fueron recesados hasta el próximo lunes, 1 de febrero de 2021 a la 1:00pm.