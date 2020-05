Senado aprueba nuevo Código Civil

SAN JUAN – Tras más de 20 años de discusión pública en la Legislatura, el Senado aprobó hoy por pase de lista el sustitutivo al Proyecto de la Cámara 1654 que establece un nuevo Código Civil para Puerto Rico y por lo tanto deroga el vigente que data del 1930, aprobado antes de la Constitución de 1952.

En la votación que fue por pase de lista, y que la hizo el propio Rivera Schatz, votaron 16 senadores a favor y siete en contra de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y los senadores José Vargas Vidot y Miguel Romero Lugo.

La medida, que recibió enmiendas de la Cámara Alta, pasa a la consideración de la Cámara de Representantes.

El presidente del Senado argumentó que el nuevo Código Civil, “es totalmente consistente con todos los casos resueltos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Punto. Sin quitarle derechos a nadie”.

“Puedo asegurar de manera categórica que aquí no hay ningún estipulado, ninguna discusión que esté reñida con la casuística ni con los derechos reconocidos ni para la mujer, ni para los homosexuales, ni para los cristianos, ni para nadie. Todos los derechos están siendo respetados. Como tiene que ser”, dijo Rivera Schatz al defender la pieza legislativa cuyo informe fue publicado en la página de Internet de la Cámara Alta desde febrero pasado.

“En este Código Civil no se le quita ningún derecho a nadie, no se le lesiona ningún derecho y no se le restringe”, añadió.

De paso señaló que, el Senado acogió enmiendas de varios sectores pero aclaró que “entre participar e imponerse hay una diferencia y se han acogido enmiendas de todos los sectores. No todas pueden ser aprobadas. Algunas son inconsistentes”.

Rivera Schatz dijo que “con toda probabilidad el Código Civil no contempla todos los asuntos que debería contemplar. Es probable algo que requiera revisión en el futuro. Después de todo, el derecho evoluciona, la óptica de la ciudadanía de lo que debe ser el Estado de Derecho que opera frente a su vida cotidiana, varía constantemente y hay temas que debieron atenderse con mayor profundidad pero hacer lo bueno enemigo de lo perfecto, no es la función de la Asamblea Legislativa”.

Por su parte, el portavoz de la Mayoría, Carmelo Ríos Santiago, destacó que “este Código no es a la ligera, no fue a lo loco. Ya lleva en el Senado por nueve meses. Este Código no es religioso, ni ateo. Si estamos buscando un Código de consenso, no existe. De hecho, Fortaleza pidió 10 días (para revisión) y le hemos dado 60 días, esa es la verdad”.

Se desprende del informe que desde que se estableció la Ley 85-1997 que creó la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil de Puerto Rico. Entre los años 2011 y 2016 se presentaron una serie de borradores, que representaron una serie de borradores o propuestas de un nuevo Código Civil. A finales del 2016, se presentó el Proyecto del Senado 1710 que tuvo como efecto dar continuidad a los esfuerzos encaminados a la revisión del Código.

El proyecto del nuevo Código Civil fue el primer proyecto atendido en la Sesión de hoy que comenzó a las 11:00 a.m. y se transmite por www.senado.pr.gov y las redes sociales oficiales.