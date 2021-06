Senado aprueba presupuesto de $10,112,390,000 billones para el año fiscal 2021-2022

SAN JUAN – El Senado aprobó con enmiendas la Resolución Conjunta de la Cámara 144 sobre el presupuesto para el próximo año fiscal 2021-2022, ascendente a $10,112,390,000 billones para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa.

“El proceso para la discusión del presupuesto al fin de cuentas se trata de contrastes. En los pasados 4 años se dio a entender que el rol de la asamblea legislativa era uno de espectador. Desde que yo llegué a esta asamblea, en acuerdo con la Cámara decidimos insertarnos lo más temprano posible en el proceso presupuestario. Comenzamos las vistas en febrero de este año, 21 días de vista, más que los cuatro años juntos del cuatrienio pasado. Por primera vez se hicieron vistas conjuntas. Este Senado decidió hacer las cosas diferentes. El presupuesto aprobado en la Cámara fue producto del trabajo conjunto de Cámara y Senado. Nosotros en nuestra evaluación decidimos que era mejor dentro del límite establecido en la Junta y encofrarnos en una serie de asignaciones para atender unas prioridades que habíamos identificado. Me siento complacido. No me siento contento. Lo veo como un paso inicial”, destacó el presidente de la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Juan Zaragoza Gómez.

Por su parte, la senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, votó a favor de la medida e indicó que “hoy me toca votar por un presupuesto impuesto bajo parámetros establecidos por la JSF. Sabemos que oponernos a los linderos trazados por la JSF sencillamente nos conduciría a chocar contra la pared, es decir contra la realidad que por más que queramos acelerar aumentar el presupuesto no llegaremos a un lado. A mi juicio el presupuesto trabajado por la Comisión de Hacienda, aunque no es perfecta es una nueva vía, tal vez angosta, pero es un nuevo camino”.

En su turno, también se expresó a favor el senador independiente José Vargas Vidot, quien manifestó que “este ejercicio es como lo mejor de lo peor. Este es un momento difícil porque no estamos decidiendo nuestro propio presupuesto. Estamos viendo un presupuesto impuesto. Esto es vergonzoso y triste. Sin embargo, es la realidad. Reconozco que el trabajo en la comisión de Hacienda ha sido participativo y ha intentado cubrir las necesidades que se han levantado. Este presupuesto es uno muy distinto al que estaba inicialmente. Aun reconociendo el cimiento vergonzoso voy a votar a favor de la medida”.

En la misma línea se expresó a favor el portavoz de la delegación del PNP, Thomas Rivera Schatz. “El presupuesto ha recibido enmiendas sustanciales. El Senado nunca ha sido un mero espectador del presupuesto. Sobre la Junta de Supervisión Fiscal, esta ha abusado aquí del pueblo como ha querido, pretendiendo administrar el más mínimo centavo. El proyecto de presupuesto no tan solo incluye los fondos, eso la Junta va a hacer lo que le da la gana porque somos una colonia”, afirmó Rivera Schatz, al añadir que entre las enmiendas se eliminó lo que indicaba que el Gobernador tuviera que pedir permiso a la Legislatura para utilizar fondos de emergencia. Indicó que votarían a favor con voto explicativo.

Por otra parte, la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén mencionó en el debate de la medida que la JSF sigue siendo el ente que está detrás de este presupuesto. “El presupuesto de la Junta no reconoce los servicios esenciales, es una mirada insensible del país. El presupuesto propuesto no se distancia de la Junta en la medida que no reconoce los servicios esenciales como punto inicial de análisis”, puntualizó Rivera Lassén.

Igualmente votó en contra la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón. Señaló que la consideración del presupuesto es el ejercicio más revelador sobre las posturas políticas de un partido o de un legislador o legisladora. “Este proyecto excluye cualquier aumento salarial o el cumplimiento de la carrera magisterial. Creo además que no podemos perder de perspectiva lo que realmente es este ejercicio, a quien se quieren engañar. A la hora de la hora este es un ejercicio vacío, no es otra cosa que un menor de edad tratando de negociar con quien manda en la casa. A la junta ni un vaso de agua”.

El informe presentado por dicha Comisión señala que “cabe destacar, que estos logros se realizaron sin afectar el dinero que había sido presupuestado mas no utilizado y corresponde a $138 millones para la contratación de 400 cadetes y $21 millones para la compra de equipos para la policía. Además, se mantuvo la asignación de $3.8 millones para atender la crisis de violencia domestica y se mantiene presupuestado en la partida de salarios de todas las agencias el Bono de Navidad de los empleados públicos”.

Asimismo, detalla que el análisis resultó en un primer presupuesto general aprobado que es acorde al Plan Fiscal y al Límite de Presupuesto. No solo es un presupuesto responsable sino también incluye las prioridades fiscales que en beneficio del país esta Asamblea Legislativa logró:

$163 millones de dólares para el Fondo Dotal de la Universidad de Puerto Rico.

$74 millones de dólares para los Municipios.

$66 millones de dólares para la obligación de pensiones y nómina de empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica transferidos a otras agencias.

$15.2 millones de dólares para el Programa de Residencia del Centro Médico.

$3.9 millones de dólares para el Programa de Neurocirugía.

$2.3 millones de dólares para Medicina Interna.

$6.9 millones para la contratación y retención de enfermeras, Técnicos Médicos, y demás personas de asistencia para el Programa de Residencia.

$1.3 millones para Cirugía General y Cirugía Ortopédica.

$0.8 millones para el Programa de Obstetras y Hematología- Oncología.

$10 millones para la Reserva Presupuestaria para Discapacidad Intelectual.

$8.5 millones para la Administración de Servicios Médicos.

$3.5 millones para la contratación de personal clínico para 14 salas de operaciones nuevas y 4 existentes.

$2.5 millones para la contratación de 13 neurocirujanos que atiendan guardias de noche en el hospital.

$1.5 millones para médicos practicando su especialidad (miembros de la Facultad de la UPR) apoyando los Programas de Residencia.

$1 millón para Grupo de Especialistas de Neuro-intensivo que estén de guardia.

$250,000 para los gastos operacionales del Concilio Multisectorial en Apoyo a la Población de Personas sin Hogar.

Entre las enmiendas presentadas se señala, entre otras: aumento a la Universidad de Puerto Rico de $628,450,000 a $628,510,000; a la Orquesta Sinfónica un aumento a $739,000; y aumento a la Corporación de las Artes Musicales a $4,913,000.