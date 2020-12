Senado autoriza cambio de fecha en radicación de planillas

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El Senado facultó al secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, a que establezca una nueva fecha límite para la radicación de planillas relacionadas al año contributivo 2020 para en o antes del 15 de junio de 2021.

Así sucedió este sábado al darle paso sin enmiendas al Proyecto de la Cámara 2619 a través del cual se hace dicha autorización, enmendando el Código de Rentas Internas de 2011, para estas y otras disposiciones.

Dicha pieza legislativa ahora pasa a la Fortaleza para que sea convertida en ley.

En su defensa de la pieza legislativa, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, indicó que con la aprobación de este proyecto cameral “la amplitud de la Asamblea Legislativa no queda menguada, ni reducida ni menoscabada” ya que los poderes de la Legislatura emanan de la Constitución.

“Es importante que quede claro lo siguiente: no aprobaremos legislación que mengue la facultad de la Asamblea Legislativa De hecho el dinero que viene por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (IVU) viene proporcionalmente. Hay municipios que tienen una capacidad de recaudo mayor y hay otros que apenas tienen recaudos por concepto del IVU “, explicó Rivera Schatz tras resaltar que Asambleas Legislativas anteriores han procurado establecer un balance como el propuesto.

“Este Proyecto lo que hace es que revisita el tema de la distribución y utliza exactamente los mismos criterios de proporcionalidad cuando se cobra que llega al Estado para entonces distribuirlo. Es sencillamente usar la misma métrica de como llega para la distribución”, añadió el líder senatorial quien indicó que el proyecto cameral garantiza que el balance entre los municipios que puedan ser objeto de la discreción de la Asamblea Legislativa.

Durante su alocución estableció que en momentos de emergencias, como los sucedidos con los huracanes de 2017 y los terremotos y la pandemia de 2020, la Legislatura pudo identificar fondos de emergencia para destinarlos “de manera inmediata”.

Por otra parte, el Senado aprobó el informe del comité de conferencia del Proyecto del Senado 1534 que enmienda artículos de la “Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico”.

Sobre este informe, el senador William Villafañe Ramos señaló que “mantiene las medidas de seguridad con respecto a que las empresas deportivas tendrán que estar establecidas en Puerto Rico formalmente…Teniendo localidades y servidores operando desde aquí creando empleos en la Isla”.

Se despiden los senadores

A unos días de que juramente una nueva Asamblea Legislativa, senadores que revalidaron y los que no, expresaron su sentir sobre los trabajos realizados y le desearon lo mejor a la próxima Legislatura.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien presidió la Cámara Alta por dos ocasiones, resumió este cuatrienio como uno de “grandes luchas y desafíos” pero en el que medió la búsqueda de consenso y diálogo.

“Nuestro récord defendiendo las causas en las que creemos esta ahí .Siempre hemos estado firmes en nuestras ideas y hemos hablado con franqueza”, dijo el Presidente del Senado para quien “no hay nada mejor que el récord”.

De hecho, dijo que trabajará “con intensidad” a partir de enero con la nueva mayoría que se constituya.

“Nuestro ánimo es colaborar con el gobernador electo (Pedro Pierluisi Urrutia)…y con las causas que siempre hemos defendido”, argumentó Rivera Schatz en alusión al actual estatus político de Puerto Rico que es la colonia.

De paso, Rivera Schatz dijo en el último día de Sesión Extraordinaria y quedando pocos días para concluir el presente cuatrienio que “espero que todas las ramas de poder hayan entendiendo de que cualquier asunto que quede inconcluso le toca al próximo gobierno”.

“Dejar asuntos importantes para última hora… no es justo. Los asuntos importantes se atienden con premura y no se atienden a último minuto…Aquí no vamos a estar esperando ni los caprichos ni pretensiones de nadie…Nos veremos en enero con el mismo vigor y energía”, informó Rivera Schatz.

El portavoz de la delegación de Mayoría, Carmelo Ríos Santiago, resaltó la unidad que existió entre todos los senadores de diversas ideologías políticas

“Ha habido un respeto y admiración entre todos nosotros fuera de las trincheras del debate fuera de este Hemiciclo”, dijo Ríos Santiago tras destacar que “en momentos difíciles este Senado no claudicó”.

“Estamos aquí para servir una vez más señor presidente. Le agradezco la oportunidad a usted y a los compañeros de todas las ideologías. Un abrazo”, concluyó Ríos Santiago .

Por su parte, el portavoz de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Eduardo Bhatia, quien concluye su labor senatorial este cuatrienio, expresó la importancia de trascender y de hacer trabajos en consenso como el que hizo con el exvicepresidente del Senado, Larry Seilhamer Rodríguez, sobre la energía renovable.

De paso, aseguró que se “siente más contento que nunca” porque “hay que tomar posiciones difíciles por el bien de Puerto Rico”. “La amenaza más grande a la democracia es el cinismo”, indicó quien laboró por más de dos décadas en la legislatura.

“Me despido del Senado pero no me despido de mis causas ni de mis convicciones”, concluyó Bhatia Gautier.

Mientras, el senador independiente José Vargas Vidot admitió que su visión de la Legislatura cambió cuando juramentó a su cargo el 2 de enero de 2017. “

Les agradezco a todos la oportunidad que me han dado de conocer otra cara de la historia”, destacó Vargas Vidot.

“Soy de las personas que llegué aquí con una profunda convicción de que no hacen falta grandes ejércitos para transformar un País sino que hace falta un gran corazón…que tenga la oportunidad de abrirse a la diversidad y escuchar con respeto a quienes tienen que ser escuchados. Esa fue mi meta aquí…sin idea de cómo era la conducta en este escenario tan especial…para luego descubrir que aún con ese reto de descubrir la en la diversidad el coraje para mantener el antagonismo, aún con eso la nobleza de muchos corazones aquí destruyó las puertas de acero que impedían que yo viera humanidad en donde desde afuera han dibujado maldad y odio”, indicó Vargas Vidot quien revalidó en su cargo como senador independiente.

Por su parte, el senador del Distrito de Humacao, Miguel Laureano Correa, quien utilizó la misma corbata con la que juramentó en el 2017, señaló que la Cámara Alta “fue valiente al afrontar grandes retos” que ningún Senado anterior afrontó en cuatro años en alusión a los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia del COVID 19.

“En las buenas y no tan buenas hemos estado trabajando por nuestra gente. Hoy todos nos vamos con la frente alto. Hoy tenemos una historia que contar. A los que se quedan les deseo el mayor de los éxitos”, dijo Laureano Correa.

Para la senadora Evelyn Vázquez Nieves, quien en primarias intentó ser parte de la papeleta por Acumulación, indicó que estos cuatro años “fueron de mucho crecimiento” mientras que el actual senador por el Distrito de Arecibo, José “Joito” Pérez Rosa, resumió que todos los senadores dieron “el máximo en tiempos difíciles y de retos”.

Justo un año después de juramentar a su cargo como senador por Acumulación, el senador Héctor Martínez Maldonado, indicó que “voy ahora a luchar bajo otras trincheras en la práctica privada”. De paso, informó que en caso de que la gobernadora Wanda Vázquez Garced decida convocar otra Sesión Extraordinaria para atender nombramientos, la Comisión de Nombramientos “está lista y preparada”.

Martínez Maldonado informó que de los 132 nombramientos incluidos en la actual convocatoria de la Sesión Extraordinaria, seis fueron retirados y 98 fueron confirmados.

La senadora Itzamar Peña Ramírez, quien estuvo 16 años en el servicio público (incluyendo los de alcaldesa de Las Piedras) resaltó la importancia de que las mujeres asuman posiciones de liderato en el servicio público.

“Es impresionante porque a veces nos preguntamos por qué las mujeres no toman la decisión de aspirar a cargos y no es fácil cuando uno tiene multiplicidad de labores”, añadió Peña Ramírez quien dijo que siempre defenderá sus valores y principios cristianos.

La Sesión del Senado culminó el sábado Sine Die.