Senado confirma a Francisco Parés como nuevo secretario de Hacienda

SAN JUAN – El Senado aprobó el lunes en Sesión Extraordinaria, el nombramiento de Francisco Parés, como nuevo secretario de Hacienda.

“¿Alguien aquí piensa que si hubiese algo en contra de Francisco Parés no fuese primera plana? ¿Alguien cree? Si yo tuviera alguna duda le votaría en contra”, sostuvo el presidente del Senado en comunicación escrita.

Asimismo, Rivera Schatz informó que la ex secretaria de la agencia, Teresita Fuentes, le comunicó sobre la designación de Parés, que este último “es una persona muy competente, capacitada, vertical e idónea para que en estos momentos ocupe el cargo de Secretario de Hacienda”.

Rivera Schatz leyó la carta enviada por Fuentes en la que detalló las cualidades del nominado. “Le escribo este breve testimonio sobre el Francisco Parés a quien cariñosamente llamamos “Paquito”. En el tiempo que estuve al frente de la agencia este me demostró ser un trabajador incansable. Su sentido de responsabilidad no tiene límites en sus horas de trabajo. No creo que haya mejor candidato para darle la credibilidad que la agencia requiere. Paquito cuenta con mi apoyo”, lee la carta.

Rivera Schatz también indicó que se reunió con la licenciada Mayra López Mulero y que expuso la información discutida con todas las delegaciones, incluyendo al senador independiente Vargas Vidot.

“Aquí no hay un solo cuestionamiento sobre la figura de Francisco Parés. Nadie ha dicho nada negativo que lo implique o lo involucre en algún acto ilegal”, dijo Rivera Schatz en su turno inicial luego de escuchar la exposición de senadores de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) al respecto.

El Alto Cuerpo aprobó las demás medidas enviadas por el gobernador para esta Sesión Extraordinaria como el Proyecto de la Cámara 2112,que según, el presidente senatorial tiene como objetivo uniformar, establecer controles y transparencia en todas las transacciones de gobierno. Adicional se aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 514. Ambas fueron aprobadas en sus Informes de Conferencias. En cuanto al Proyecto del Senado 280, ésta ya había sido aprobada por el Senado pasando a la Cámara de Representantes en donde se aprobó la misma.