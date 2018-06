Senado confirma a Henry Escalera como Comisionado del Negociado de la Policía 

SAN JUAN – Ante la confirmación del Teniente Coronel Henry Escalera como el nuevo Comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz fue categórico con las imputaciones hacia este nombramiento indicando que el ascenso de este a su puesto “no se logró con una varita mágica”, que las insinuaciones de inmoralidad “no son correctas”, pero sobre todo aclaró que Escalera “ha sido víctima de un esquema ideológico” que al pertenecer a la cadena de mando de la Policía durante el curso de una demanda lo ubicó como parte del fallo jurídico.

Rivera Schatz dijo que los ascensos durante su carrera profesional por más de 30 años en la Policía “no fue acto de una varita mágica, eso se llama capacidad, cualidades, liderato, mérito, compromiso y valentía para tener el reconocimiento y los ascensos que tuvo durante su exitosa carrera”.

Escalera Rivera, posee un Grado Asociado en Justicia Criminal y un Bachillerato de la American University. En el 1983 comenzó su carrera como agente de la Policía desempeñándose en la zona de Bayamón, Dorado y Cataño como director auxiliar, comandante y director general de operaciones de campo.

Además, expresó que el Comisionado es un puertorriqueño que actúa de manera integra y que ha sido víctima como otros de sentencias. “¿El hecho de que haya una demanda lo descualifica?” sostuvo el líder senatorial.

Además aclaró, que la alegada denuncia se levanta durante la incumbencia de un Gobierno Popular donde el imputado era el Superintendente José Caldero y la jueza al tomar el caso, sacó a los militantes del Partido Popular y quedaron ahí en la cadena de mando los que militaban en el PNP.

“Fue la jueza Lauraselis Roque, la que decidió contra Escalera, es la misma que no tiene moral jurídica por negarle la entrada a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico durante una huelga pero si les permitió a otros vandalizar”, dijo.

Sobre el historial profesional del nuevo Comisionado de la Policía, Henry Neumann detalló que “lo mejor, lo más importante y lo más glorioso que se puede decir sobre Escalera es que él es un policía”. También instruyó a sus homólogos sobre sus entrevistas a policías en sus visitas a los cuarteles alrededor de toda la Isla. ”Yo he visitado los cuarteles alrededor de toda la Isla, y le puedo decir a todos mis compañeros que Henry Escalera tiene el respaldo de todos los policías alrededor de la Isla, la comandancia lo respalda al 100%”.

De igual forma, fue confirmada hoy Carla G. Campos Vidal como Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Asimismo, y a Carlos A. Acevedo Caballero como Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

El nombramiento de la nueva Directora Ejecutiva de la Compañía de Turismo fue aprobado de forma unánime. Ante esto, el Presidente Senatorial Thomas Rivera Schatz se expresó satisfecho con sus credenciales y agradeció a la Directora por su disposición para aportar al desarrollo de esta industria en el País. Campos Vidal para el 2007 completó su Maestría en administración Turística con enfoque en gestión de Destinos de la Universidad de George Washington. Ese mismo año fungió como Campus Organizer para el New York Public Interest Research Group (NJPIRG). Luego fue Asistente Graduada del Departamento de Turismo y Gestión Hotelera de la misma Universidad. También, fue Directora General y Directora de Operaciones de la República Dominicana en SILGON/Silvestri Group.

Sobre Comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública Henry Neumann halagó al nominado diciendo que “hay pocas personas que dominan todo lo relacionado al manejo de emergencias como el señor Acevedo”. Sin embargo, las otras delegaciones de minoría le votaron en contra al nombramiento. Acevedo Caballero trabajó por 8 años en la Defensa Civil de Puerto Rico, en la agencia en la que ocupó varias posiciones hasta alcanzar la de Director de la Zona de San Juan. Luego fungió como Director de Operaciones de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y más adelante fue ascendido como Director de la Oficina.

Senado aprueba medida que obliga a hogares de envejecientes a tener cisterna y planta eléctrica

El Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 657 de la autoría del Vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer para enmendar la “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada” a los fines de incluir como requisito para el licenciamiento de cualquier institución, centro, hogares de grupo, hogares sustituto, hogares de cuidado diurno, campamentos y cualquier otra facilidad cubierta por las disposiciones de este estatuto, el contar con un dispositivo de reserva de agua y un generador eléctrico que suministre las necesidades del establecimiento por un periodo de tres semanas.

Según la Exposición de Motivos de la medida, ante la realidad que atraviesa Puerto Rico y la crisis que enfrentamos, ha surgido que muchos de estos establecimientos no contaban con generadores de electricidad o fuentes de suministro de agua para atender a las personas de edad avanzada tras el paso del Huracán María. En ocasiones las plantas eléctricas no tenían la capacidad para mantener el establecimiento, no tenían el mantenimiento adecuado y carecían del combustible necesario para operar. Esta situación complicó el acceso a personas de edad avanzada de estos recursos para el cuidado requerido de estas personas.

Se establece en el proyecto de ley que el Departamento de la Familia deberá visitar e inspeccionar, por lo menos una vez cada tres meses estos establecimientos, con el propósito de cerciorarse de que los mismos estén funcionando de conformidad con las disposiciones de esta ley y si en alguna de estas visitas de inspección el Departamento identifica el incumplimiento de lo dispuesto por esta Ley, deberá informarlo al operador o dueño del establecimiento, quien deberá corregir la falta. En adición a cualquier pena autorizada, el Departamento podrá imponer una multa , que no exceda de quinientos (500) dólares por cada violación.

Asimismo, se aprobaron las siguientes piezas legislativas

El Proyecto del Senado 679, de la autoría del Portavoz de la Mayoría Carmelo Ríos; el Proyecto del Senado 815, presentado por el senador por el Distrito de Ponce Luis Berdiel; el Proyecto del Senado 870, radicado por la senadora por Acumulación Margarita Nolasco; la Resolución Conjunta del Senado 201, de la autoría del vicepresidente del Senado Larry Seilhamer; la Resolución Concurrente del Senado 50, presentado por el senador por el Distrito de San Juan Miguel Romero; el Proyecto de la Cámara 255, 1228 y 1365; la Resolución del Senado 232, de la autoría del Senador Luis Daniel Muñiz; la Resolución Conjunta de la Cámara 269 y 282; la Resolución Concurrente de la Cámara 26.

Se recibieron los siguientes informes

El primer Informe Parcial de la Resolución del Senado 337, segundo Informe Parcial de la Resolución del Senado 47, el primer Informe Parcial de la Resolución del Senado 58, el duodécimo y décimo tercer Informe Parcial de la Resolución del Senado 80 y el primer Informe Parcial de la Resolución del Senado 187.