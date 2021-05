Senado confirma Secretarios de Salud y Agricultura   

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Durante la Sesión Ordinaria, el Senado confirmó hoy a viva voz los nombramientos de Carlos Mellado López, como secretario del Departamento de Salud; Ramón González Beiró, como secretario de Agricultura; Fernando Figueroa Santiago, como Procurador General y Rafael Freytes Cutrera como Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales. Los funcionarios recibieron un informe positivo por parte de la Comisión de Nombramientos que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago.

“El doctor Carlos Mellado ha sido un profesional de la salud, pero también un líder cívico contribuyendo a diversas causas en el país. Su trayectoria al ser evaluada es de compromiso con el servicio público. Lo conocí cuando estaba como procurador y doy fe que siempre estuvo disponible. En estos momentos ha participado activamente de la campaña en contra del Covid 19. Hoy me place informar recomendarlo favorablemente como Secretario de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, destacó Dalmau Santiago al presentar el informe positivo de la Comisión de Nombramientos y repasar la trayectoria profesional de Mellado.

También, el senador del Partido Nuevo Progresista, Henry Neumann, se expresó sobre Mellado indicando que “no hay forma. De dejar pasar esta oportunidad de rendirle tributo a un joven que conozco desde el año 2002 cuando trabajaba en el CDT de Canóvanas, luchando para llevar a cabo programas de salud dentro del municipio. El tipo de persona que honra el servicio público y la profesión de la medicina. Siempre esta presente con remuneración o sin la remuneración a la hora de hacer el trabajo. Ha sido una persona que en momentos de necesidad máxima ha dicho presente, no busca su propia comodidad”.

“Hemos coincidido en Haití y consistentemente fue un instrumento de paz y una herramienta importante para responder en el vecindario caribeño… Me siento muy honrado en que alguien que puede entender el modelo de Salud Primaria [vaya a ocupar el cargo de Secretario de Salud]”, expresó el senador José A. Vargas Vidot en su turno en el hemiciclo.

Igualmente, la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, indicó que consigna su voto a favor del doctor Carlos Mellado López como secretario de Salud porque le ha impresionado su dominio de los temas relacionados a la salud. Añadió que su experiencia como médico primario y procurador le dan unas perspectivas sobre los más sufridos en el país.

“En la coyuntura histórica donde estamos viviendo, la responsabilidad de ejercer nuestro voto debe estar marcado por un juicio honesto y sincero. Es importante saber que tenemos personas capaces con el servicio público. No hay tiempo para improvisar. Hoy evaluamos un nominado con un compromiso genuino con el servicio público. Agradezco a Mellado por su compromiso para que todas las personas tengan la oportunidad de vacunarse”, expresó en su turno la senadora del Distrito de Guayama, Gretchen M. Hau.

Además, se expresaron a favor de Mellado López, los senadores del Partido Popular Democrático, Rubén Soto y Ramón Ruíz Nieves; del PNP Thomas Rivera Schatz; Carmelo Ríos, William Villafañe y Gregorio Matías. La senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén, indicó que su delegación estaría votando en contra mediante un voto explicativo.

Asimismo, confirmaron a González Beiró, como secretario de. Agricultura, con un informe positivo de la Comisión de Nombramientos, que presentó el senador y presidente de la Comisión de Agricultura, Albert Torres Berríos.

“Que bueno que hoy tenemos un agricultor bonafide, que bueno que ha sido reconocido por sus pares agricultores. Podrá ver gente que no favorezca al nominado, pero nadie puede decir que no conoce la agricultura. Todos los sectores han venido para apoyar este nombramiento y eso no pasa con regularidad con los nombramientos. Le deseamos el mayor de los éxitos”, destacó el Presidente del Senado en favor de González.

“Consignamos nuestro voto a favor del nominado porque conoce de primera mano la dinámica de la agricultura. Es una excelente designación. Le agradezco por estar disponible para trabajar por Puerto Rico. La inmensa mayoría del sector agrícola han mostrado su apoyo”, manifestó en su turno el portavoz del PNP, Rivera Schatz. De igual forma, se expresó la senadora PNP, Keren Riquelme y el senador Carmelo Ríos.

Se manifestaron en contra de González la senadora independentista, María de Lourdes Santiago y la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana.

Asimismo, fueron confirmados por el Senado, Fernando Figueroa Santiago, como Procurador General y Rafael Freytes Cutrera como Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales.