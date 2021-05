Senado evalúa nombramiento de Manuel Cidre como Secretario de Desarrollo Económico y Comercio 

Manuel Cidre Miranda, secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). (Foto/Suministrada)

SAN JUAN — La Comisión de Nombramientos, que dirige el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, evaluó hoy la designación de Manuel Cidre Miranda, como Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El nominado explicó, mediante ponencia, que definirá la estrategia de trabajo en el DDEC a través de cinco pilares: robustecer el ecosistema empresarial; atraer empresas globales estratégicas y solidificar las existentes; facilitar la gestión de hacer negocios en Puerto Rico; desarrollar una fuerza laboral de clase mundial y desarrollar a Puerto Rico en todas sus zonas geográficas.

“Como saben he sido mesero, he sido panadero, he sido empleado y he sido patrono. Hoy me presento ante ustedes con la satisfacción de haber fundado y conducido una pequeña panadería, que comenzó vendiendo pan y dulces en Arecibo, a una empresa que vende pan y productos de repostería en todo Puerto Rico y exporta a 48 Estados de los Estados Unidos y el Caribe”, expresó Cidre a los miembros de la Comisión.

En su turno de preguntas, el Presidente del Senado expresó que “la sombrilla de desarrollo económico es uno de los puntos más importantes para mí en estos momentos después de la salud. Hay que tener salud para tener desarrollo económico. En su ponencia hay unas áreas que llamaron mi atención sobre atraer empresas globales y estratégicas”. Dalmau Santiago preguntó a Cidre su posición en torno al desarrollo del Puerto de Ponce, la antigua base Roosevelt Roads y los edificios vacíos en los municipios.

Cidre respondió que “vamos a tener que aprender a mirar hacia a Europa y por eso hablo de empresas globales. La mirada del DDEC va a tener que ser en áreas que no mirábamos”. Sobre los edificios de PRIDCO mencionó que actualmente hay 542 que fueron afectados por el huracán María y están en espera de reclamación de FEMA, y aclaró que los mismos no funcionan para la manufactura moderna. Dijo que la vía es disponer de ellos para que sean utilizados por los Alcaldes y microempresarios.

En términos de Roosevelt Roads, el designado mencionó que “es el paraíso de Puerto Rico y tenemos que tener cuidado de no regalar ese paraíso. Entiendo que el Gobierno debe ser socio de ese desarrollo”. Sobre el Puerto de Ponce expresó que “se nos fue el avión, pero presenta aún un ecosistema interesante para desarrollo en este momento que se puede trabajar”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión y senadora por el Distrito de Guayama, Gretchen Hau, interrogó al nominado sobre la propuesta de aumentar el salario mínimo y el efecto en el aumento de costos. Cidre respondió hay que atenderlo por áreas específicas. Indicó que no importa el salario, siempre va estar encajonado en el terrible problema de desigualdad y pobreza, cónsono con mirar el salario por sectores es la ruta correcta. “Hay que trabajar con reducir los costos de vida en Puerto Rico. Tener una educación de clase mundial, servicios de transporte adecuado, entre otros”, manifestó el nominado, al tiempo que añadió que llegó la hora de tocar la puerta en agencias federales para que las familias que reciben ayudas no pierdan esos beneficios al conseguir empleos.

Igualmente, la Senadora preguntó su posición sobre los beneficios que otorga la Ley 22. El nominado mencionó que dicha Ley hay que revisarla. “La Ley no es comprar una casa. Vamos a supervisar el cumplimiento de cualquier decreto de incentivo”, afirmó.

En su turno, el senador por el movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, cuestionó al designado su posición sobre la Reforma Laboral. Cidre explicó que dicha Reforma no fue lo suficientemente profunda para atender el contexto del patrono y empleado. Añadió que le gusta más la parte de revisar, atemperar en vez de revocar la Ley y está dispuesto a sentarse y dialogar sobre la misma.

Mientras, el senador por el Distrito de Arecibo, Rubén Soto, mencionó el tema sobre la evaluación de los permisos, cómo se agilizará y con qué recursos cuenta el DDEC. Cidre indicó que se espera a partir de julio del 2021 la evaluación del permiso en 48 horas para pequeñas y medianas empresas y que se ha reforzado con más personal las áreas relacionadas a este sector.

Por otra parte, la Comisión recibió cartas en apoyo al nominado por parte de Alfredo Martínez, Presidente de Puerto Rico Builders Associaction y de Carlos Rodríguez de la Asociación de Industriales.