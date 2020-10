Senado federal aprueba asignación millonaria de fondos de alivio por la pandemia para niños en Puerto Rico

SAN JUAN – El Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) celebró el jueves, la aprobación de la extensión del programa de transferencia electrónica de fondos de comedores escolares a Puerto Rico.

“Tomando en consideración que 63,900 estudiantes viven en pobreza y no reciben el PAN y otros 34,000 estudiantes viven en hogares en los que no hay vehículo de motor, los programas de alimentos tienen que ser flexibles y llegar a donde este la necesidad. La opción del PEBT es la más segura para las circunstancias que vivimos actualmente por motivos de la pandemia del COVID-19″, indicó Amanda Rivera Flores, directora ejecutiva del IDJ en comunicación escrita.

Explicó que esta extensión de fondos federales es una asignación mediante el programa “Pandemic Electronic Benefits Transfer” (PEBT) adscrito al Servicio Federal de Nutrición (FNS) del Departamento de Agricultura Federal (USDA).

Mencionó que con la aprobación del PEBT, los fondos asignados al programa de Comedores Escolares del Departamento de Educación para costear desayunos y almuerzos a niños de edad escolar podrán ser transferidos electrónicamente a familias con niños y niñas beneficiarias del programa, siempre y cuando las escuelas hayan permanecido cerradas al menos cinco días consecutivos debido a emergencias de salud pública, como ha sido el caso del COVID-19.

Señaló que, el Congreso de Estados Unidos había aprobado en marzo el Families First Coronavirus Response Act of 2020, pero Puerto Rico no fue incluido en dicha asignación, por lo que se precisó acción legislativa para que el programa fuera extensivo a la isla. A base de la proyección de costos por concepto de desayuno y almuerzo en comedores escolares, se estima que la transferencia de fondos aprobada pudiera fluctuar entre 114 y 133.20 dólares mensuales por niño o niña participante del programa, con un impacto aproximado a 300,000 estudiantes en Puerto Rico.

Indicó que el Instituto del Desarrollo de la Juventud de Puerto Rico (IDJ), con el apoyo de la American Heart Association y su programa Voices for Healthy Kids, ha liderado una alianza, desde el mes de abril con más de 100 organizaciones sin fines de lucro para elevar la urgencia y la necesidad de la extensión de esta medida ante el Congreso y el Gobierno federal.

A tales efectos, el IDJ lideró esfuerzos con aliados en la Capital Federal para lograr la integración de Puerto Rico en este programa, incluyendo a la portavoz de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi, la Comisionada Residente Jenniffer Gonzalez, la representante Nydia Velazquez, los senadores Chuck Schumer, Pat Roberts, Marco Rubio y Kirsten Gillibrand, así como con la Administración de Asuntos Federales para Puerto Rico (PRFAA). Tanto la Comisionada Residente Jenniffer Gonzalez como la gobernadora Wanda Vazquez Garced enviaron misivas oficiales al Congreso solicitando la extensión del PEBT a Puerto Rico.

Lillian Rodriguez, portavoz de una de las organizaciones aliadas, Coalition 4 Food Security for Puerto Rico expresó que: “extender este programa a Puerto Rico tiene un impacto económico significativo. Las transferencias electrónicas llegan directamente a las familias, quienes a su vez, invierten en el comercio local para adquirir sus alimentos.”

“Esta noticia es muy positiva por el beneficio inmediato que tendrán estos fondos en aliviar el problema de inseguridad alimentaria que enfrentan las familias con niños que viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Ante la realidad de la pandemia y las limitaciones de acceso a estudiar en planteles durante este semestre, la asignación federal es de gran ayuda para las familias”, concluyó diciendo Amanda Rivera, directora ejecutiva del Instituto del Desarrollo de la Juventud.

El Instituto de Desarrollo de la Juventud (IDJ) es una organización sin fines de lucro que trabaja para promover políticas públicas a nivel federal y local para mejorar las vidas de niños y jóvenes en Puerto Rico, y está enfocado en el 58 por ciento de los niños de Puerto Rico que viven en la pobreza. El trabajo del IDJ incluye la recolección y diseminación de datos; el desarrollo de recomendaciones de políticas públicas basadas en la investigación; y el trabajo de defensa informado, tanto por datos, como por las voces de las personas a quienes representa. IDJ es la única organización enfocada en política pública y la defensa de los asuntos relacionados a los niños en Puerto Rico. Aprende más en: www.juventudpr.org