Senado no da paso a proyecto para Reforma Universitaria

Senado de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Tras un largo debate el Senado de Puerto Rico no avaló el Proyecto el Senado 172 que deroga la Ley 1-1966 y crea la Ley de la Universidad de Puerto Rico. La medida obtuvo 13 votos a favor, 7 en contra y una abstención; por lo que no pasó el aval del Senado.

La senadora por la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Ada García Montes, quien atendió la medida a través de la Comisión de Educación, Turismo y Cultura que ella preside, presentó el informe positivo sobre el PS172. La senadora expresó que el informe fue aprobado en la Comisión con 10 votos a favor y ninguno en contra. Asimismo, manifestó que “en aras de dotar a la Universidad de las mejores herramientas, es que presentamos hoy el informe favorable de esta medida”.

Por su parte, el presidente del Senado José Luis Dalmau Santiago, luego de enumerar los puntos que considera no son favorables del proyecto expresó que “este proyecto cuenta con el apoyo de los diferentes partidos políticos… Yo he respetado el voto de los compañeros, nunca he interferido en sus votos. Así que respeten mi voto y mi posición… Tengo serias dudas de eliminar la Ley 1-1966 que le ha servido por más de 40 años por un ordenamiento, que a mi juicio le puede causar daño…. Independiente de mi voto, mi compromiso es abrir el Senado para las ideas… Pero en el ejercicio del voto no puedo acompañarlos con mi voto porque considero que, luego de ver detenidamente el proyecto, lejos de arreglar, lo que pretende la medida lo va a complicar más”.

El Proyecto del Senado 172, tenía el propósito establecer la Ley de la Universidad de Puerto Rico, para dotar a la Universidad de Puerto Rico de herramientas imprescindibles para garantizar su autonomía, permitiéndole así contar con los recursos necesarios para garantizar el cabal cumplimiento de su misión. Asimismo, con la aprobación de ésta Ley se estaría derogando la Ley 1-1966.

El senador independiente, José Vargas Vidot expresó en su turno que “el PS172 no fue preparado por el capricho de ningún senador o senadora, el PS172 fue preparado por la comunidad universitaria… Nosotros hemos sido intermediarios para que la voz de la comunidad universitaria sea escuchada. Este proyecto lo escribe la propia Universidad y es el primer paso para lograr la despolitización de la Universidad”.

Por su parte, la senadora de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, expresó durante su alocución que “yo soy producto de la UPR y lo digo con mucho orgullo… Con mucho orgullo puse mi firma en este proyecto porque recoge las aspiraciones de la UPR y sus componentes para cambiar y reorganizarse. Esa Comisión Multisectorial, es producto de este Senado y eso hay que recordarlo y que están cumpliendo lo que prometieron, de hacer una consulta democrática y presentarle a la Asamblea Legislativa una propuesta”.

“Aprobar esta medida sería iniciar un capítulo y empezar hacer realidad un sueño… Hoy podemos hacer realidad ese sueño, no solo de los universitarios, sino de todo Puerto Rico de reactualizar el funcionamiento de nuestra universidad”, manifestó el senador por la delegación del MVC, Rafael Bernabe.

De igual forma, la senadora de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón expuso que “el proyecto social que permite la Universidad pública es la democratización del conocimiento… Nuestro gran proyecto de país [la UPR] esta bajo asedio y de lo que trata el PS172 es enviarle un salvavidas a la institución de la que tanto dependemos. Es un proyecto que provee estabilidad económica y que intenta preservar la integridad de los once recintos que reconoce la necesidad de justicia laboral de profesores que no reciben igual paga, por igual trabajo, de eso se trata el Proyecto del Senado 172”.

Sin embrago, la senadora de la delegación de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, quien es egresada la UPR dijo que no votará a favor del proyecto ya que no “representa ser una reforma universitaria, sino una reforma administrativa”.

Otra de las senadoras que se expresó fue Rosamar Trujillo Plumey, de la delegación del PPD, y dijo que “el PS172 crea un mecanismo para democratizar al Universidad… Esta propuesta legislativa debe servir para reforzar el compromiso con la Universidad de Puerto Rico”.

El PS172 recoge la propuesta que la Comisión Multisectorial para la Reforma Universitaria (CMRU) presentó a la Asamblea Legislativa.

El Senado de Puerto Rico continúa esta tarde con los trabajos legislativos de cara al cierre de sesión.