Senado propone vista pública para el lunes sobre nombramiento de Pierluisi como secretario de Estado

SAN JUAN – El Senado convocó a una vista pública el jueves para atender el nombramiento de Pedro Pierluisi Urrutia como secretario de Estado.

“¿Alguien quiere que lo cojan una vez más?”, cuestionó Rivera Schatz durante su alocución en la sesión extraordinaria.

“Pedro Pierluisi no tiene los votos. De la mayoría. No los tiene”, exclamó.

Mencionó que preguntó a los senadores “uno a uno” le dijeron “que no votarían por Pedro Pierluisi”.

Mientras el presidente senatorial daba su discurso, Pierluisi acudió al área de las gradas en el Hemiciclo del Senado.

Sin embargo, Rivera Schatz le solicitó al senador Nelson Cruz Santiago retirar una petición para ir a una votación y así dejar para el próximo lunes, 5 de agosto a las 11:00 de la mañana a una vista pública.

“Él tiene derecho a defenderse”, dijo el presidente senatorial al recordar que ya Pierluisi juramentó al cargo. “Merece una oportunidad, tiene que contestar las preguntas. A mí no me va a convencer”, dijo.

“Si yo quisiera aspirar a la gobernación, lo haría. Lo haría tranquilamente”, sentenció Rivera Schatz ante los rumores de que aspiraría a la gobernación.

A juicio de Rivera Schatz, como Pierluisi ya juramentó como secretario de Estado mientras la Legislatura estaba en receso, no hay ningúna crisis constitucional en términos de sucesión.

“Yo había escuchado al Partido Popular decir que si había algo que no era conforme a la Constitución irían a los Tribunales, yo los invito a que lo hagan. Si el Partido Popular como colectividad o la delegación entiende que debe ir al Tribunal, para solicitar un remedio, háganlo por favor”, sostuvo Rivera Schatz sobre el planteamiento de la crisis de suceción, al dejar para el lunes la Vista de Confirmación.

“Mi pregunta es ¿si la interpretación suya es que mañana a las cinco de la tarde cuando Ricardo Rosselló deje de ser gobernador, el señor Pierluisi entra a ser una figura jurídica que se llama gobernador interino o es la secretaria de Justicia la que entra a ser gobernadora”, preguntó el senador Eduardo Bhatia.

“Bien sencillo. Yo entiendo que no hay ninguna crisis constitucional. Si usted entiende que la hay, porque no había un gobernador, ustedes dijeron que van a proteger a Puerto Rico, ustedes dijeron que iban al Tribunal, pues echen pa’lante”, dijo Rivera Schatz.

Se refiere a la Ley 7 del 2005 de la entoncs representante Jenniffer González Colón y firmada por el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá.

Pierluisi reaccionó de inmediato, al indicar que “no tiene problemas” con acudir el próximo lunes.

“Nada me sorprende, pero en realidad, me hubiera gustado poderme sentar con el presidente (del Senado) antes de que hiciera expresiones como esta para que me escuchara. Obviamente él ya emitió su juicio”, dijo Pierluisi al salir del área de las gradas del Hemiciclo senatorial.