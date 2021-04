Senado rechaza designación de Jesús González como secretario interino del Departamento de Educación     

Senado de Puerto Rico. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Durante la Sesión Ordinaria de hoy, se aprobó la Resolución del Senado 167 de la autoría del presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, en rechazo a la designación de Jesús González Cruz, como secretario interino del Departamento de Educación.

“No escuché a ningún compañero que votara en contra de la resolución, hablar de las grandezas y experiencias del designado a secretario interino de educación. Yo quisiera que lejos de tomar decisiones echándonos culpas, tomemos decisiones de forma proactiva. El Gobernador no ha identificado un solo recurso que cumpla con lo que reclama la comunidad escolar del país. Yo hubiese esperado de un interinato rápido de una persona con capacidad y conocimiento dentro del Departamento de Educación”, destacó el senador Dalmau Santiago en su turno sobre la resolución.

La medida indica que “en vista de que el nominado a dirigir el Departamento de Educación no tiene en su hoja de vida acciones ni proyectos encaminados u orientados a la educación del País, el Senado de Puerto Rico recomienda el rechazo del licenciado Jesús González Cruz”, reza la RS 167.

Además, la RS 167 menciona que “a pesar de que el nombramiento realizado es uno de forma interina y el Gobernador pondera continuar con el proceso de evaluación para una designación en propiedad, este Senado no puede obviar que el designado interino no cumple con los criterios que hemos esbozado y si se confirmara, técnicamente estaría ejerciendo el cargo de Secretario hasta tanto culmine la presente sesión ordinaria o hasta tanto el Gobernador envíe para consejo y consentimiento un nombramiento en propiedad y este sea avalado con el consejo y consentimiento de este Senado”.

La vicepresidenta del Senado, Marially González Huertas, indicó en su turno a favor sobre la medida que “el trabajo en el Departamento no debe detenerse, pero tampoco depende única y exclusivamente de poner a alguien de manera interina. Basta de improvisación. Este designado no tiene ninguna experiencia en el Departamento de Educación. Es hora de tomar con seriedad uno de los quehaceres mas importantes del ser humano que es la educación”.

En la misma línea, el portavoz de la mayoría, Javier Aponte Dalmau manifestó que “es un excelente momento para llevarle un mensaje claro al Gobernador que el pueblo esta harto de la politiquería. Utilizar la educación en esta situación vulnerable. Aquí no se puede tomar el control a la fuerza. Le exigimos al Gobernador que envíe un nombramiento probado en educación y libre de ataduras políticas”.

Por su parte la senadora independentista, María de Lourdes Santiago, se expresó a favor de la resolución indicando que “el nombramiento de la anterior designada al Departamento de Educación estaba condenado al fin que tuvo desde hace muchísimo tiempo. A mi me parece el colmo de la irresponsabilidad que el señor Gobernador lo único que tenga que ofrecerle al país es un interinato que como mucho se extiende hasta el final de esta sesión legislativa hasta el 30 de junio”.

También, votó a favor la senadora del Movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lassén. “Lo que no es interino es el derecho a la educación. En el perfil del designado no se destaca el área de educación. La persona debería cumplir mínimamente con algunos requisitos para el puesto. No sabemos que compromiso tenga con currículos inclusivos. Parecería estar cerca de estructuras paralelas partidistas”, puntualizó Rivera Lassén.

Igualmente, el senador independiente, José A. Vargas Vidot, favoreció la medida y expresó que “no podemos ceder a un interinato que no ofrece abosolutamente nada. Este senado aprobando esta medida estamos mandando un mensaje al país que estamos genuinamente interesados en la educación”.

Durante la sesión, además, fue aprobado el Proyecto de la Cámara 339, que tiene como propósito establecer la “Ley Habilitadora para implementar el Plan de Alerta Ashanti”, a los fines de contar con un mecanismo que facilite la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas mayores de dieciocho (18) años.

El Alto Cuerpo también avaló el Proyecto del Senado 21, de la autoría del Presidente del Senado, que busca derogar el Artículo 552 de la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico” para que se aclare el estado de derecho en cuanto a la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra. Esta medida pretende que se aclare el estado de derecho actual, antes mencionado, en lo que respecta a que una persona convicta sea elegible para obtener libertad bajo palabra por cualquier delito bajo la Ley de Sustancias Controladas. Es imperativo destacar que la pieza legislativa operará únicamente en favor de aquellos confinados que muestren interés y compromiso en su rehabilitación y reinserción a la sociedad, toda vez cumplan con las regulaciones y requisitos que establece la Junta.

También, se aprobaron otras medidas como el Proyecto del Senado 61 y la Resolución del Senado 104. El P. del S. 61 busca enmendar varios artículos de la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico y el capítulo 15 de la “Ley Especial de Cooperativas Juveniles” para garantizar la permanencia y el fortalecimiento del programa de cooperativas juveniles en las escuelas públicas. Mientras, la R. del S. 104 propone realizar una investigación con relación a la implementación de la Ley 32-2020, la cual pretendía proteger los fondos del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El Senado recesó sus labores hasta el próximo jueves, 22 de abril de 2021 a la 1:00 de la tarde.