Senado recomienda retirar nombramiento del Supremo

El Capitolio – El Senado le dio a la gobernadora Wanda Vázquez Garced hasta hoy a las 5:30 p.m. para que retire la designación de la actual jueza del Tribunal de Apelaciones, Maritere Brignoni Martir, y de no hacerlo actuará sobre el mismo.

Esa fue la decisión de la delegación de mayoría según informó hoy el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, tras esbozar que actualmente la nominada cuenta con nueve votos. Según informó el líder senatorial, votarían a favor del nombramiento de Brignoni Martir los senadores Miguel Romero Lugo, Henry Neumann Zayas, Carmelo Ríos Santiago, Axel Roque Gracia, Luis Daniel Muñiz Cortés, William Villafañe Ramos, Migdalia Padilla Alvelo, Carlos Rodríguez Mateo y Miguel Laureano Correa.

“(En el caucus) se acordó expresar en esta plataforma (Hemiciclo del Senado) concederle a la gobernadora hasta las 5:30 p.m., como un acto de deferencia, para que retire el nombramiento de la licenciada Maritere Brignoni como jueza asociada del Tribunal Supremo…Es un acto de deferencia en el que los compañeros del PNP han expresado, donde cada cual votó libre y democráticamente, que la nominada al Tribunal Supremo cuenta con 9 votos”, dijo Rivera Schatz.

De paso, el Senado, por voz del portavoz de la delegación de Mayoría, Carmelo Ríos Santiago, recomendó a la gobernadora, a modo de consejo, que considere para el cargo de contralor de Puerto Rico a Manuel Torres Nieves luego de que unánimemente la Cámara Alta derrotara la designación del contador público autorizado (CPA), Kermit Lucena Zabala.

Ríos Santiago indicó que el Senado establece “de manera clara y contundente que se le envíe a la gobernadora, y por conversaciones previas con la Cámara de Representantes, que se convoque para el consejo y consentimiento (de la Legislatura) la figura del Manuel Torres Nieves como contralor de Puerto Rico”.

“Tiene las credenciales, la capacidad y el lado histórico. Es una persona proba y un servidor público de más de 25 años que le ha servido bien a Puerto Rico. En adición ha estado en posiciones que son parecidas a las del contralor como cuando fungió como contralor electoral sirviéndole bien al pueblo de Puerto Rico sin mirar colores…Con neutralidad y ganándose el respeto de todos y cada uno de los compañeros del Partido Popular Democrático (PPD) y no importa si usted es de un partido independiente. Manuel Torres siempre ha sido una persona digna que viene de un residencial público. Es una persona que se ha forjado y que enviudó. Que se le notifique a la gobernadora que estamos ejerciendo el consejo y el consentimiento”, dijo Ríos Santiago.

De hecho, el portavoz indicó que Torres Nieves desconocía de la decisión del caucus del PNP.

Por su parte, el vicepresidente del Senado, Neumann Zayas, reiteró que en el Senado “no queremos alterar la Constitución y la forma en que se hacen las cosas”. Indicó el senador por el Distrito de San Juan que lo que se pretende es “ayudar a la gobernadora y darle una mano porque nos acaba de enviar un nombramiento que de forma inmediata nosotros rechazamos para la figura de Contralor. Lo rechazamos unánimemente”.

“(Estamos) contra la pared (porque) en los últimos momentos (de la Sesión Extraordinaria) tenemos que considerar personas para unos puestos de vital importancia para el pueblo de Puerto Rico. De buena fe, de la mejor buena fe introducimos la idea de alguien a quien todos respetamos. Gobernadora para no perder tiempo no queremos alterar nuestras responsabilidades y la suya, pero para no perder tiempo y responder cabalmente con nuestra capacidad le ofrecemos lo mejor de nosotros. Es alguien con quien no vas a tener contratiempos ….Aquí no hay un intento de golpe de Estado”, aclaró el vicepresidente del Senado.

Hasta el momento, en la Sesión de hoy, si fueron confirmados los siguientes nombramientos:

· Licenciada Ginny Vélez Carreras – como jueza municipal

· Licenciado Miguel Hernández Vivoni- como miembro de la Comisión de Igualdad para Puerto Rico en calidad de representante

· Licenciada Alicia Alvarez Esnard – como jueza asociada del Tribunal de Apelaciones

· Licenciada Ana M. Mateu Meléndez- como jueza asociada del Tribunal de Apelaciones

· Sr. Carlos J. Vivoni Nazario – como miembro de la Comisión de Igualdad para Puerto Rico en calidad de representante

· Hon. Aida Nieves Figueroa – como miembro alterno del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI)

· Licenciado Ernesto Quesada Ojeda- como fiscal de Distrito

· Licenciado Ramón Cruz Alicea- como comisionado de la Comisión Industrial de Puerto Rico

· Licenciado Edil Barbosa Vázquez- como fiscal auxiliar II

· María del M. Mateu Meléndez- como jueza administrativa de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME)

· Licenciado Marcus Torres Skerret- como fiscal auxiliar I

· Licenciado Luis Vega Rosario- como fiscal auxiliar I

· Licenciado Jesús Soto Amadeo- como juez superior

La Sesión continúa.