Senador denuncia alteración en servicio de transportación hacia Vieques y Culebra

CEIBA – El senador del Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe, denunció ayer, miércoles, que como resultado de las alteraciones en el servicio de transportación por la empresa HMS Ferries, que opera el servicio de transporte marítimo en las Islas Municipios, Vieques y Culebras, no se cumple con las necesidades de la población.

“Amigos y amigas de Culebra nos han comunicado la situación angustiante que se vive en Culebra estos días. Según nos explicaron, con el cambio de horarios se están operando lanchas de pasajeros de Ceiba a Culebra a las 3:00 pm y 5.30 pm, y de Culebra a Ceiba a las 4 pm y 7 pm. En el pasado operaban lanchas de Ceiba a Culebra a las 6:00 am, 9:00 am, 1:00 pm y 4:00 pm y de Culebra a Ceiba a las 7:00 am, 11:00 am, 2.30 pm y 5.30 pm. Los viajes reducidos de las lanchas se han reemplazado con más viajes de los ferries de carga y pasajeros, cuyos viajes son más lentos”. En la actualidad hay dos viajes de ida y de regreso en lanchas de pasajeros, y cinco viajes de ida y vuelta en ferries de carga”, dijo.

El legislador exigió a la Autoridad de Transporte Marítimo tome acción inmediata y restablezca el servicio de las lanchas de Ceiba a Culebra de las 6:00 a.m. y de Culebra a Ceiba de las 7:00 p.m.

“Esta situación viene a sumarse a otros problemas que han surgido luego del inicio del contrato con HMS Ferries, incluyendo el uso de lanchas más pequeñas de las adecuadas, que no tienen el espacio para acomodar las compras y materiales que normalmente transportan las personas que residen en Vieques y Culebra y el uso de embarcaciones que no están diseñadas para mar abierto. La experiencia demuestra una vez más que la privatización no es la solución a los problemas en los servicios públicos. La solución no es la privatización sino la administración transparente y democrática con participación laboral y ciudadana”, sostuvo en declaraciones escritas.

“Sería relativamente fácil crear estructuras en las que se establezca comunicación con participación entre quienes brindan el servicio de lanchas y la comunidad. De esa manera se establecerán los horarios y la forma de dar el servicio que corresponda mejor a las necesidades y a mejorar la calidad de vida en Vieques y Culebra” subrayó el senador.