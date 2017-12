Senador exige atención inmediata a crisis con servicio de lanchas para Vieques y Culebra

SAN JUAN – El senador por el Distrito de Carolina, Eric Correa Rivera se mostró indignado con las excusas ofrecidas y las fechas pautadas para atender la crisis que enfrentan actualmente los vecinos de las islas municipio, Vieques y Culebra.

Cataloga de inaceptables las explicaciones del director de ATM”.

“La situación que enfrentan mis constituyentes de Vieques y Culebra es inaceptable. No es posible que a estas alturas no se haya buscado una solución temporal inmediata en lo que se hacen las reparaciones de las embarcaciones averiadas. No podemos depender de una sola lancha para atender las dos islas municipio. Hay que tomar acción ya, no es aceptable que como excusa se asegure que para el 2018 estarán las cinco embarcaciones en funcionamiento. ¿Mientras tanto que se va a hacer?”, expresó el legislador.

Para Correa Rivera las explicaciones ofrecidas por el director ejecutivo de la Autoridad para el Transporte Marítimo, Luis Abreu Noble en una misiva enviada al presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez y de la que le hizo llegar copia al Senador del Distrito de Carolina no son aceptables. Abreu Noble detalla que esperan tener las embarcaciones Isla Bonita y Cayo Largo en funcionamiento para el 24 de diciembre y que será para el 2018 cuando finalmente tengan las cinco embarcaciones en funcionamiento, sin embargo, no da detalles sobre las acciones que se tomarán ahora para lidiar con los problemas de transporte de los vecinos de las islas municipio.

“Voy a estar citando a una reunión de inmediato para que me expliquen qué plan tiene la Autoridad de Transporte Marítimo para atender esta situación, aquí no podemos esperar dos semanas más para ver si finalmente llegan las otras dos embarcaciones y mientras tanto dar un viaje o ninguno diario a las islas municipios. Nuestra gente de Vieques y Culebra merecen justicia y un trato digno”, finalizó Correa Rivera.