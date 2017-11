Senador popular exige punto final a controversia en las estadísticas de recuperación de energía en Puerto Rico

SAN JUAN – El senador del Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, exigió el lunes, poner punto final al debate sobre el ritmo de restauración del servicio eléctrico en Puerto Rico y señaló que “ya es tiempo de dejar de estar proveyendo información deliberadamente incompleta y confusa al país”.

“El Gobernador debe explicar por qué esperó hasta hoy para decir que no tiene la capacidad para proveer el número de clientes sin servicio eléctrico. Sin embargo, ha demostrado en estos pasados meses que en su administración no hay transparencia. El Gobierno desde un principio ha insistido en controlar toda la información relacionada con el desastre, incluyendo información contradictoria, imprecisa y deliberadamente mezclando los términos generación y distribución de energía a los consumidores. Han optado por esconder la verdad o simplemente su incapacidad para decirla.”, señaló el senador por Acumulación en declaraciones escritas.

“Desde un principio el Gobernador expresó y sostuvo por muchísimas semanas, que las cifras de recuperación de energía que estaba ofreciendo era sobre clientes servidos y no de generación. Torres citó las palabras del propio Gobernador quien el 14 de octubre en un comunicado de prensa expresó: “Para el 30 de octubre la Autoridad y el Cuerpo de Ingenieros deben restablecer el servicio a un 30 por ciento de los clientes; para el 15 de noviembre un 50 por ciento; para el 1 de diciembre un 80 por ciento; y para el 15 de diciembre un 95 por ciento. Estamos hablando de clientes servidos y no de generación, para que nuestro pueblo pueda tener métricas claras y establecidas”, añadió.

“Esta discusión debe acabar ya y el Gobernador debe responsable admitir que no tiene o ha tenido desde el 19 de septiembre, la capacidad de medición del total de clientes a quienes se les ha restaurado el servicio; o por alguna razón inexplicable, prefiere mantener un ambiente incertidumbre e imprecisión. La falta de energía la siente cada puertorriqueño en carne y hueso; es la diferencia entre vida y muerte. La falta de información precisa y cierta solo causa más incertidumbre y desasosiego”, señaló.

El senador que presidió la Comisión Especial sobre la Compra y Uso de Petróleo en la AEE, añadió: “Como he dicho desde el principio, es tiempo de dejar de estar repartiendo culpas entre culpables. La responsabilidad es del Gobernador y de la Junta de Directores de la AEE. Ellos son los que no han rendido cuentas claras, demostrado una pasividad insostenible y una indiferencia no antes vista. Pongan fin al agravio que provoca a diario la desinformación y díganle la verdad al país y aprovechen de una vez y para siempre para explicarle al país por qué no han dicho la verdad desde el principio”.