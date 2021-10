Senador por el distrito de Carolina enfila los cañones hacia Washington para lograr fondos para Loíza y Río Grade

(Foto/Suministrada)

CAROLINA – El senador por el distrito de Carolina, Javier Aponte Dalmau, anunció hoy que como parte del compromiso contraído con los municipios de Loíza y Río Grande de lograr la asignación de fondos federales para los proyectos del Conector de Loíza y la extensión de la Ruta 66, se reunió recientemente en la capital federal con Charles Small, subsecretario adjunto de asuntos intergubernamentales del Departamento de Transportación federal y otros funcionarios de la Administración Federal de Carreteras.

“En todas las reuniones que he sostenido con la alcaldesa, Julia Nazario y el alcalde, Ángel ‘Boris’ González he insistido en que para lograr estos proyectos cruciales hay que recabar la ayuda de las autoridades federales para lograr una asignación de fondos que sea específicamente para ellos. En ese sentido, ya he comenzado conversaciones de importancia con funcionarios clave y hay grandes esperanzas de lograr los avances que esperamos”, destacó Aponte Dalmau.

De igual forma, el legislador informó que en la tarde de ayer sostuvo una reunión virtual con Michael Avery, administrador adjunto de la división de Puerto Rico e Islas Vírgenes y Tim Arnade, representante de Asuntos Congresionales de la Administración Federal de Carreteras. “Durante la reunión dimos seguimiento a las conversaciones iniciadas en los pasados días con el fin de lograr fondos adicionales que contribuyan a que se pueda dar paso a las próximas fases de ambos proyectos”, precisó.