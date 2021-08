Senadora Marissa Jiménez gestiona asignación económica de más de $400 mil para escuelas del Distrito de Carolina 

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – Teniendo muy presente los grandes retos por lo que está pasando el Departamento de Educación (DE), la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Marissa ‘Marissita’ Jiménez Santoni, anunció –esta mañana- que gestionó la asignación de más de $400 mil para comenzar a resolver las situaciones más apremiantes de las escuelas del Distrito de Carolina.

“Esta semana nos hemos dado a la tarea de visitar varios planteles escolares que han llamado mucho nuestra atención, pues, desde hace ya algún tiempo, han requerido urgentemente la atención del Gobierno de Puerto Rico, entre éstos la Escuela Carmen Feliciano, ubicada en el Barrio Palmer del Municipio de Río Grande, donde hemos estado trabajando con los problemas de fumigación e iluminación… Hemos acudido allí con personal de Edificios Públicos y hablado de la posibilidad de arreglar la cancha, próximamente, ya que se ha encontrado en mal estado a raíz del terrible paso del ‘Huracán María’ por el área”, manifestó quien indicó, además, “que hemos estado dándole seguimiento al tema de la pintura en las distintas escuelas”.

Si bien es cierto que la defensa de los derechos de la mujer y el turismo son dos de los pilares más importantes en la agenda de trabajo de la legisladora del Distrito de Carolina, asimismo lo ha sido la educación en los pueblos que representa.

“Tanto Edificios Públicos como la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas (OMEP) se han comprometido con trabajar en las estructuras del DE… Sabemos que lo primero que van a atender es la problemática de las llamadas columnas cortas”, adelantó quien puntualizó que “ya estamos trabajando intensamente con las áreas verdes”.

Mientras tanto, Jiménez Santoni también estuvo visitando la Escuela Vocacional del Municipio de Fajardo, donde logró que se le asignara la cantidad de más de $400 mil “para arreglar unos salones de Cosmetología y Farmacia, que también fueron seriamente afectados por el ‘Huracán María’”.

“También estamos ayudando a la Escuela Francisco Matías Lugo, donde hay una cancha que aún no se puede utilizar e inclusive tiene estudiantes con diversidad funcional… Ellos necesitan urgentemente una rampa. Pues, se mueven gracias a sillas de ruedas”, señaló la Senadora del Distrito de Carolina.

La legisladora del PNP hizo hincapié en que “definitivamente, aún hay mucho trabajo que hacer. Aunque, ciertamente, hay una gran cantidad de escuelas que necesitan ayuda, de inmediato, no es menos cierto que estamos dando la milla extra para ayudar a resolver los problemas más apremiantes… Nosotros no sólo estamos visitando las distintas escuelas, sino que también nos encontramos buscando soluciones para las distintas situaciones que hay en las mismas. No es cuestión de ir a visitarlas y ya, hay que dar la milla extra por nuestros estudiantes y personal administrativo, como lo estamos haciendo también con la Escuela Manuel Febres, en el Municipio de Carolina, donde ya le solicitamos a Edificios Públicos que atienda, con prontitud, la reparación del techo”.

Jiménez Santoni señaló que “criticar es muy fácil, lo más difícil es tratar de resolver las situaciones y éste es nuestro norte: el compromiso y la solución”.