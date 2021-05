Senadora Marissa Jiménez le aclara a Juan Zaragoza que en Vieques y Culebra viven seres humanos, “no cuatro gatos”

Marissa ‘Marissita’ Jiménez Santoni, senadora del Distrito de Carolina. (Foto/Suministrada)

SAN JUAN – La senadora del Distrito de Carolina, Marissa Jiménez, le dejó claro –esta mañana- a su homólogo en la Cámara Alta y miembro de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, que en los municipios de Vieques y Culebra “viven seres humanos muy sacrificados y con unos gigantescos deseos de salir hacia adelante, no cuatro gatos”.

De acuerdo con la legisladora, las expresiones del senador del PPD, en medio de una vista pública de la Comisión de Hacienda, rayan en la burla más baja, al decir que el Director de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) no era capaz de transportar “a cuatro gatos” a ambas islas municipios.

“Señor Zaragoza, ¿eso es lo que representan para usted los viequenses y culebrenses? ¡Cuatro gatos! El pueblo de Puerto Rico espera mucho más de usted, pues esto dista mucho de la imagen que usted proyecta ante las cámaras de televisión y de las posiciones que ocupa… Como Senadora del Distrito de Carolina, al que pertenecen Vieques y Culebra, le pido una disculpa pública sobre lo acontecido tristemente en la Casa de las Leyes… Sus comentarios fueron despectivos y denigrantes”, manifestó.

“Aunque si bien es cierto que la mayoría de nuestros hermanos viequenses y culebrenses no pueden disfrutar de su nivel de vida, también no es menos cierto que no son gatos… El problema, por tanto tiempo, ha sido ese… minimizar a nuestros hermanos viequenses y culebrenses”, terminó diciendo, quien se unió al reclamo del alcalde del Municipio de Vieques, José ‘Junito’ Corsino Acevedo.