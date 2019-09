SAN JUAN – La senadora del Distrito de Carolina, Nayda Venegas Brown, anunció –esta mañana- que próximamente estará dándole vida a la campaña ‘Dibujando una Sonrisa en el Rostro de Nuestros Viejos’.

“Sin duda alguna, el Gobierno de Puerto Rico tiene que ser más pro activo con esta población y tenerla como prioridad”, expresó Venegas Brown.

De acuerdo con la legisladora, “ya es hora de que despertemos y de que tengamos compasión, respeto y orgullo por nuestros viejos… Ya es hora de que nuestra juventud los trate también con respeto”.

“Nuestro norte es erradicar el maltrato físico, el maltrato emocional y, sobre todas las cosas, el abandono”, informó la también Presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia.

“Lamentablemente, la mayoría de las noticias que escuchamos y vemos, sobre esta población, a través de los distintos medios de comunicación, son muy tristes y lamentables… ¿A quién no se le estruja el corazón cada vez que se entera de que un viejito está viviendo en condiciones infrahumanas y que hasta no tiene dinero para comer? ¿A quién no se le asoma una lágrima al enterarse de que un viejito vive totalmente abandonado por los hijos y familiares?”, hizo hincapié la Senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Como parte de la campaña ‘Dibujando una Sonrisa en el Rostro de Nuestros Viejos’, Venegas Brown estará visitando distintos hogares de personas de edad avanzada para llevarles atención médica, entre muchas otras cosas.

“El amor, ciertamente, todo lo sana… Un abrazo, una palabra de aliento, un ‘buenos días’ y una atención son sólo algunos de los detalles que más faltan a nuestros amados viejos”, sostuvo la legisladora, quien puntualizó que “ya es hora de comprometerse con esta población. Tiene que haber un compromiso real, lleno de sensibilidad, empatía y, sobre todo, respeto”.

Próximamente, Venegas Brown estará anunciando una serie de reuniones con la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, los alcaldes y las distintas organizaciones que atienden a esta población para darle forma a un gran evento que tentativamente tendrá como escenario el área de San Juan.