SAN JUAN – La senadora Nayda Venegas Brown, del Distrito de Carolina, exigió –esta tarde- al director de la Oficina de Manejo de Emergencias, del Municipio de Culebra, que sea mucho más responsable a la hora de hablar públicamente y que asuma las responsabilidades del cargo que ocupa sin excusa alguna.

“Si algo me distingue, como Senadora, es que me paso trabajando arduamente, en la mañana, en la tarde y en la noche, en el Distrito de Carolina… Y, lo he estado haciendo desde el año 2017”, manifestó la también Presidenta de la Comisión de Bienestar Social y Asuntos de la Familia.

“Siempre he estado muy pendiente a la situación de Culebra y Vieques y, asimismo, a la del Centro de Servicios Médicos de Vieques… Ese fue mi compromiso de trabajo desde que comencé como legisladora en enero de 2017”, puntualizó Venegas Brown, quien informó “el traslado del terminal de lanchas del Puerto de Fajardo al Municipio de Ceiba, la construcción del Muelle de Ceiba y la inauguración del mencionado muelle, entre muchas otras cosas, no ha sido responsabilidad de ninguno de los senadores del Distrito de Carolina… Aunque, siempre he estado muy dispuesta a ayudar en la solución de cada uno de los problemas de ambas islas municipios”.

“A Nayda Venegas Brown, ciertamente, nunca le ha gustado hacer cosas para ganarse el aplauso de las gradas, sino que siempre ha procurado enrrollarse las mangas para trabajar con disciplina, compromiso y dedicación… Me gusta resolverle a los constituyentes”, insistió la senadora.

La legisladora de la Mayoría Parlamentaria reveló que, lamentablemente, la administración de Ricardo Rosselló “dejó a un lado a los senadores para llevarse todo el crédito de cada asunto. Así las cosas, quedé excluida a la hora de trabajar con temas tan importantes como el de la transportación marítima de Vieques y Culebra”.

“Agradezco a Dios que haya puesto en la Gobernación del País a Wanda Vázquez Garced, quien llegó a resolver el problema… Yo tengo una resolución radicada (Resolución Conjunta del Senado 129, del 8 de mayo de 2017), de más de $1,067,299.00, destinada para rehabilitar las instalaciones del Muelle, ubicado en el Municipio de Ceiba, dentro de la antigua base naval Roosevelt Roads”.

“Yo trabajo incansablemente en mi distrito y cumplo, a cabalidad, con mi trabajo… Soy una senadora que no sólo me quedo en la oficina del Capitolio, pues también me distingo por salir a calle, a cualquier hora, para resolver los problemas de mis constituyentes sin mirar colores”, dijo Venegas Brown.

Respecto al trabajo de la licenciada Mara Pérez, administradora de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM), la legisladora señaló que “yo no sé si ella es buena o mala… Aquí hay que resolver, y es ya, el asunto de las lanchas. Que los turistas y los residentes se estén quedando varados, es algo inaceptable e indignante”.