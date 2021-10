Sencilla es una marca de ropa y accesorios pintados a mano con arte lineal, que nace de la fusión de las dos pasiones de la emprendedora, Alejandra Rodríguez, el arte y la moda. Todas las piezas de ropa o accesorios que se venden en la marca son reciclados o de segunda mano con la intención de darle una segunda vida a esas piezas y aportar al medioambiente.

“Mi movimiento de arte es eco amigable ya que utilizo piezas de ropa ‘vintage’ o donada y les doy esa segunda vida al pintarle mi arte. Tengo como meta hacer colaboraciones con varias tiendas locales de ropa aquí en Puerto Rico, para que me vendan esa ropa ‘low stock’ que termina en los racks de especial o que no se vendió y convertirlas en piezas de arte para mi línea”, añadió.

Según Alejandra en los inicios comenzó dibujando flores en la ropa porque en lo personal le encantan las flores, pero al verlo plasmado en ropa se di cuenta de que eso no era algo que ella se pondría y siguió buscando nuevos estilos de dibujo y pintura hasta que coincidió con tatuadores rusos que compartían su trabajo en las redes, mayormente tatuajes de formas abstractas con la técnica lineal y así fue como comenzó a desarrollar la técnica, pero en piezas de ropa.

“Yo veía los tatuajes que ellos compartían en las redes sociales y los recreaba, dándole el crédito y así seguí hasta que me di cuenta de que no podía producir como quería si me quedaba esperando por esa nueva publicación y ahí fue cuando me lancé con mi estilo mas libre, inspirado en los rostros”, explicó.

El arte lineal en otras superficies es trazar una línea continua que forme una figura o forma abstracta, “pero en la ropa es un poco distinto ya que al ser de tela la pintura se absorbe bastante rápido y el proceso tiene muchas pausas a diferencia de lo que la mayoría de las personas piensan”, explicó.

A pesar de haber estudiado un bachillerato en psicología, dio un giro a su vida para vivir de sus pasiones. “Desde niña he estado ligado al arte, porque mi mamá es artista, pero con el miedo que te mete la sociedad de que no puedes vivir del arte porque te vas a morir de hambre pues me lancé en ese camino académico, pero nunca tuve la intención de convertirme en psicóloga clínica, sino que tenia en mente dar arte terapia, así que siempre el arte estuvo presente en mi mente”, dijo.

Sencilla además de ropa vende gorros, carteras, arte para decoración y pinta murales. Las órdenes se pueden realizar a través de la página web: sencillapr.com o por mensaje directo en Instagram: @sencilla___. El inventario es limitado, pero se pueden hacer órdenes customizadas en ropa quieras pintar.