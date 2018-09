Septiembre: mes de la concienciación sobre la fibrilación atrial

(Foto/Suministrada)



SAN JUAN – Una de cada cuatro personas mayores de 40 años están en riesgo de desarrollar fibrilación atrial durante el transcurso de su vida. Entre 1 y 2 por ciento de la población mundial la padece, millones de estas en Estados Unidos. La de fibrilación atrial (FA) es uno de los trastornos del ritmo cardíaco más comunes y menos tratados.

El mes de septiembre ha sido proclamado en Puerto Rico, por el Departamento de Estado, e internacional como el Mes de la Concienciación sobre la Fibrilación Atrial, para atender la necesidad de educación acerca de esta condición y que las personas reciban el tratamiento adecuado.

Ante esta situación, el doctor Juan C. Sotomonte, especialista Electrofisiólogo Cardíaco, del Hospital Cardiovascular de Puerto Rico. explicó que “muchos pacientes no presentan síntomas o no saben identificarlos. Algunos de esos pueden ser: palpitaciones, desmayos, mareos, sudoración, dolor en el pecho, debilidad y dificultad para respirar o ansiedad. Por este motivo, nos unimos al esfuerzo de educar para que los pacientes puedan reconocer los síntomas, acudir a un médico y recibir tratamiento apropiado a tiempo”.

Se estima que la mitad de todos los pacientes diagnosticados con F.A. no reciben tratamiento farmacológico. Asimismo, quienes lo desconocen, tienen hasta cinco veces más riesgo de sufrir derrame cerebral y una mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca o llegar a adolecer un ataque al corazón.

De igual forma, el doctor Francisco Pérez, cardiólogo Electrofisiólogo, del Hospital San Lucas, Ponce, destacó que “cuando las aurículas no se contraen a un ritmo normal, se genera un bombeo ineficaz del corazón, lo que puede provocar síntomas como palpitaciones, mareos, sudoración, dolor en el pecho, debilidad, dificultad para respirar y desmayos”.

Añadió, que “estos síntomas muchas veces son subestimados por el paciente, aumentando los riesgos de padecer ataques al corazón”.

Por su parte, el doctor Luarde Montano, cardiólogo Electrofisiólogo, en el Hospital Auxilio Mutuo resaltó “la importancia de los esfuerzos de los profesionales de la medicina cardiovascular y empresas como Medtronic, dedicada a brindar soluciones para mejorar las vidas y la salud de las personas, lleven a cabo este esfuerzo conjunto dirigido a orientar sobre FA, que amenaza a millones de vidas”.

“Es vital educar a la ciudadanía para esté alerta y pueda buscar ayuda a tiempo. Queremos que los puertorriqueños se familiaricen con los síntomas, señales de alerta y los tratamientos disponibles para tener una mejor calidad y expectativa de vida”, puntualizó el galeno.

Dada la creciente incidencia de Fibrilación Atrial, en el 2009, se designó también el mes de septiembre como el Mes de la Concienciación Nacional sobre la Fibrilación Atrial en Estados Unidos.

La fibrilación atrial (FA) es uno de los trastornos del ritmo cardíaco más frecuentes y menos tratados, que afecta a más de 33,5 millones de personas en todo el mundo. Se estima que la mitad de todos los pacientes diagnosticados con fibrilación atrial no reciben tratamiento farmacológico, y sin tratar, los pacientes tienen hasta cinco veces más riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y una mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca.

La fibrilación atrial paroxística ocurre cuando los latidos cardíacos irregulares en las cámaras superiores comienzan y se detienen repentinamente por sí solos, generalmente con una duración que va de unos cuantos minutos a un par de días. Un corazón en fibrilación atrial late significativamente más rápido que en un latido cardíaco normal. Cuando el corazón no se contrae a un ritmo normal, la sangre no es bombeada completamente fuera de las aurículas, haciendo que se acumule y coagule.

Existen nuevas tecnologías médicas que tienen el potencial de brindar a los pacientes mejores opciones de tratamiento y reducir los riesgos

* Cardioversión, es un procedimiento médico programado que restaura el ritmo cardíaco en las personas con arritmias a través de descargas eléctricas, administradas por medio de electrodos adheridos al tórax, bajo sedación.

* Desfibrilador implantable o marcapasos, que son pequeños dispositivos del tamaño que se colocan en la parte superior del tórax debajo de la piel y que brindan descargas eléctricas o terapia de estimulación sin dolor para restaurar la frecuencia cardíaca. Los dispositivos implantables se pueden usar después de un procedimiento de ablación en todos los tipos de pacientes con fibrilación auricular.

* Ablación por radiofrecuencia, un procedimiento mínimamente invasivo que, mediante un catéter, administra energía por radiofrecuencia para destruir las células causantes de las señales eléctricas anormales en el corazón.

* Crioablación, es un procedimiento mínimamente invasivo que, mediante un balón congela el tejido en las cámaras superiores del corazón -tradicionalmente alrededor de las venas pulmonares-, para bloquear la conducción de señales eléctricas irregulares que desencadenan la FA.