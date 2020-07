Seria advertencia de la Alcaldesa de Loíza a la ciudadanía: “es cuestión de vida o muerte”

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, reaccionó sorprendida ante la gran cantidad de personas que han abarrotado las playas y zonas de expendio de alimentos y bebidas si tener las debidas precauciones de salubridad ante el dramático aumento de casos positivos a Covid-19.

“Hay una insensibilidad tremenda, todos los días vemos el aumento en los contagios, hay una nueva Orden Ejecutiva en vigor, pero siento, y lo digo con mucho dolor, que la gente está insensible ante una enfermedad mortal como es el Covid-19”, aseguró. Nazario Fuentes recibió esta tarde los informes de los componentes de seguridad que dirige (Policía Municipal y Manejo de Emergencias Municipal) y se reportaron múltiples casos de familias enteras y grupos en la playa retando las disposiciones de seguridad.

“En el caso de los restaurantes y los llamados chinchorros, me consta, porque nos hemos reunido en varias ocasiones, que los comercios están luchando para cumplir con la ley y no tengan que cerrar, pero entiendo que tiene que haber dos cosas: una distinción más clara entre lo que son restaurantes y los llamados chinchorros y que la Policía ejerza con efectividad sus funciones. Primero, hay negocios denominados en sus permisos como ‘kiosko-cafetín’, y hay que definir eso claramente, cuales abren, horarios, etc. Segundo, en la medida en que la gente perciba que se les aplica la ley, que en efecto son multados, van a seguir el ejemplo”.

La alcaldesa loiceña está clara en que la fuerza policial estatal está limitada por la cantidad de los oficiales que están acogidos a la cuatentena, que se estima en unos 300, pero que hay que allegar recursos como los que ofrecen las policías municipales.

Finalmente, Nazario Fuentes estará atenta a la conferencia de prensa que ofrecerá la gobernadora Wanda Vázquez Garced mañana lunes a las10:30 am. “Mi recomendación se mantiene, que haga uso efectivo de nosotros los alcaldes, somos 78 en total y todos estamos haciendo grandes esfuerzos para educar la población y detener la pandemia. Pero hay que reforzar la ejecución de la Orden Ejecutiva, literalmente esto es cuestión de vida o muerte”.