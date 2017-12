Sin cobrar horas extras enfermeros del Hospital Universitario de Adultos

Redacción Presencia

redaccion@presenciapr.com

SAN JUAN – Con el paso cercano del huracán Irma y luego el azote directo del huracán María, se activaron muchos enfermeros y especialistas en salud en diferentes hospitales alrededor de la isla. Esta situación provocó que muchos trabajaran horas extras, especialmente en el Hospital Universitario de Adultos, en Río Piedras; horas que -según personal del hospital- todavía no les han pagado.

“En mi caso estuve cuatro días trabajando durante el huracán Irma, al igual que en (huracán) María y todavía no nos han pagado esas horas. Al igual que tampoco nos han pagado las dietas que nos envían mensualmente”, dijo una enferma del hospital (la cual solicitó no ser identificada).

Según nos informó se le debe dinero (de horas extras) a todo el ‘staff’ de enfermeros del Hospital Universitario de Adultos. Asimismo, indicó que la administración del centro hospitalario les informa que les van a pagar las horas extras junto con el cheque de la quincena siguiente, sin embargo, no han cumplido su palabra y ya han pasado más de dos meses.

Por otro lado, aunque los enfermeros están cobrando sus horas regulares, aparentemente no es la primera vez que no se les paga a tiempo sus horas extras trabajadas. Estos han llevado sus quejas más allá de la administración, no obstante, siempre han caído en oídos sordos.

“Ya esto es un abuso y un atropello para nosotros que damos lo mejor por nuestros pacientes. Lo mínimo que nos merecemos es que nos paguen lo que nos deben”, puntualizó la enfermera.

Presencia se comunicó con la administración del Hospital Universitario de Adultos, empero los intentos de obtener información fueron infructuosos.