Sin pausa los problemas en el transporte marítimo entre Vieques, Culebra y Ceiba

Embarcación Mr. Mason. (Foto/Municipio de Vieques)

SAN JUAN – Los problemas con el transporte marítimo entre Vieques, Culebra y Ceiba continúan, denunció este lunes en entrevista radial el pescador y líder comunitario Yabureibo Zenón Encarnación.

“El Mister Mason ayer (domingo) en la tarde sufrió una avería en la rampa. Entonces suspendieron los viajes ayer (domingo) en la tarde, e hicieron el triángulo en la embarcación Marilyn, que es la lancha que es arrastrada por otro vehículo. Salió ayer (domingo) de Vieques a las 6:00 de la tarde, rumbo a Culebra. Luego de Culebra salía hacia Ceiba, lo que implica que esa embarcación llegó hoy (lunes) a las 5:00 de la mañana a Ceiba”, dijo Zenón Encarnación en entrevista radial en el programa Pegaos en la Mañana en Radio Isla, con Julio Rivera Saniel.

“Cuando llegan a Ceiba no pudieron bajar los vehículos porque también tuvieron desperfectos mecánicos. Ahora mismo yo estoy en Puerto Mosquito, tratando de salir de Vieques y no hemos podido porque todavía no han logrado descargar la lancha en Ceiba. Y ahora mismo no tenemos ninguna embarcación de carga para ninguna de las dos islas”, añadió Zenón Encarnación.

El líder comunitario dijo que aparentemente la embarcación (Marilyn) tuvo un esperfecto para bajar la rampa, lo que impide o limita que sea descargada.

“Se supone que esa embarcación hubiera llegado a Vieques a las 7:00 de la mañana” y horas después se mantenía en Ceiba, denunció Zenón Encarnación.

“Aquí se decretó un estado de emergencia de la boca pa’ fuera. El Gobernador (Pedro PierlusisI) está jugando a la política con el dolor y el sufrimiento con los hermanos de Vieques y Culebra. Esto se empeora más y más”, sostuvo Zenón Encarnación.