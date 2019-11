Jayleen Rodríguez

jayleen.rodriguez@presenciapr.com

CAROLINA- Varios residentes del sector San Antón, en el municipio de Carolina, denunciaron ante la Junta de Planificación la instalación de una antena de telecomunicaciones en medio de su comunidad, sin anuncio u orientación previa.

En los predios donde se encuentra instalada la antena, en un pasado, hubo vegetación que, además de embellecer el área, cubría del sol y brindaba oxigeno, pero en medio de la construcción destruyeron flora y fauna, comentaban los residentes del área ante la situación que los agobia.

“Somos una comunidad de gente negra, que ha sido industrializada y por eso nos preocupa que sigan queriendo rezagarnos como si nosotros no viviésemos aquí. La mayor parte de los residentes de esta comunidad son personas mayores que llevan toda su vida aquí”, dijo en tono preocupada una de las autoras de la querella, Michelle Nonó.

La querella la realizaron dos hermanas: Michelle Nonó y Lydela Nonó, quienes cuentan con el respaldo de la comunidad compuesta por unas 120 familias.

El problema surge luego de que los residentes, vecinos del Motel Yess, en la carretera #848, se percatan de que la construcción que esta frente a sus hogares no sería una extensión de las instalaciones del motel, sino que instalarían una antena gigantesca de telecomunicaciones. “Nosotros vimos cuando comenzaron la construcción, pero no nos preocupamos porque el motel siempre ha estado en construcción, de hecho, pensábamos que era una expansión del motel lo que iban a construir, pero no, de repente vimos que nos instalaron la antena, sin avisarnos”, añadió otra de las residentes, Lydela Nonó.

“La instalación de la antena no se les avisó a los residentes, tampoco se llevó a cabo una vista pública donde nosotros pudiéramos ir a debatir sobre la instalación de la antena. Realmente nuestra preocupación es nuestra salud, ya que hemos visto como en otras comunidades han instalado antenas parecidas y residentes han muerto de cáncer”, dijo otra de las vecinas del área, Betsy Berríos.

Por otro lado, se informó que la torre pertenece a JI Sites Developers, una compañía que se dedica a la instalación de torres de telecomunicaciones para compañías de telefonía e Internet. El proponente de la obra lo es el ingeniero Julio González Fortuño. Cabe destacar, que esta compañía fue la que estuvo a cargo de la instalación de una torre de telecomunicaciones en los terrenos de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, muy cerca de los residentes del complejo residencial Parque Escorial quienes también están en contra de la torre.

“La distancia de esa antena a esta no es mucha”, dijo una de las residentes.

La comunidad realizó una manifestación en su comunidad y luego de la misma el desarrollador del proyecto les hizo llegar el documento de los planos de este e indica el radio de casas que se ven impactadas directamente por la antena. “En ese documento no explicaba nada, y las casas que están en el radio de su plano tampoco fueron notificadas previo a la instalación de esta, cosa que le reclamamos y nos respondió que quizás esas personas no tienen la dirección correcta en el CRIM”, explicó una de las hermanas Nonó.

“Estamos esperando que la Junta de Planificación haga una investigación de la construcción, para que haya una remoción de permisos, paralicen la construcción y, finalmente, hagan una remoción de la antena, porque nadie en la comunidad la quiere. Está muy cerca de nuestras viviendas, no sabemos cuáles serán los efectos secundarios que ocasione, si realmente cumple con los perímetros de distancia entre las viviendas que debe ser 100 metros mínimo, entre otras dudas y molestias que nos ha generado la falta de consideración con nuestra comunidad”, explicó la joven líder que formalizó la querella.