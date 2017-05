Sin recursos Puerto Rico para la ayuda de enfermos dependientes de drogas

SAN JUAN – La directora del Programa De Vuelta a la Vida de la Policía de Puerto Rico, la agente Lorivi Doval Fernández, indicó hoy que basado en sus años de experiencia; la Isla no cuenta con centros de desintoxicación suficientes ni de hogares de rehabilitación para atender la población drogodependiente y sin hogar del País.

“Según mis estadísticas si fuéramos a ingresar todos los adictos que hay en Puerto Rico no hay suficientes camas. Si la persona tiene una situación de heroína lo diligenciamos a través de un ‘detox’ y si el caso es de crack o marihuana le buscamos hogares de rehabilitación. Los llevamos a estos hogares, luego pasan por un segundo cernimiento y el hogar decide si lo ingresa. Ya después de ingresado le prestamos seguimiento como parte de su sistema de apoyo,” explicó la agente.

Asimismo, detalló que este año han logrado ingresar sobre el 25% de las personas con las que han intervenido, del total de 1,178 casos nuevos y de seguimiento, 303 lograron ser ingresados.

El Programa cuenta con 40 agentes distribuidos en las 13 regiones, cada una de las regiones realizan tres actividades al año de servicio comunitario. Estos impactos se hacen en conjunto con la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), Hogares Crea y otras entidades sin fines de lucro.

Estas expresiones surgieron en vista pública de la Comisión de Bienestar Social, que preside la senadora Nayda Venegas, durante los trabajos de la Resolución del Senado 95, de la autoría de Carmelo Ríos.

La investigación legislativa va dirigida a conocer los programas del Gobierno de Puerto Rico como “De Vuelta a la Vida” y los programas de rehabilitación en Estados Unidos a los que el Gobierno de Puerto Rico envía a aquellas personas adictas a sustancias controladas, el proceso de coordinación con estos programas, su efectividad, el número de personas que han sido enviadas a Estados Unidos, el seguimiento que se les da y la razón para enviar fuera de Puerto Rico a estas personas, así como identificar los fondos utilizados para financiar la transportación a otros estados

Ante esto, Carmelo Ríos indicó que recientemente ha trascendido en la prensa que muchos de los centros que ofrecen estos programas no están debidamente certificados y que las personas enviadas se confrontan con la realidad de estos programas, que en muchas ocasiones alegadamente terminan sumergiéndoles aún más en el mundo de las drogas.

En muchos de los casos se topan con programas informales de tratamiento de drogadicción o alcoholismo donde los adictos duermen, comen y no pueden salir durante los primeros tres meses. Luego de esto, están obligados a conseguir empleo y pagar tarifas semanales que fluctúan dependiendo del grupo. Hay alegaciones de que en estos centros se confiscan los documentos personales de los pacientes además de cualquier beneficio que reciban de Medicaid o el Seguro Social.

Sin embargo, la Policía dijo que no fomentan que los participantes del Programa que dirigen salgan de la Isla, además de que no cuentan con presupuesto, pero si en años anteriores han ayudado a familiares o personas de bajos recursos económicos a llegar hasta el aeropuerto como una petición de apoyo ante una rehabilitación que debidamente han gestionado los propios familiares o la persona que quiere rehabilitarse.

De igual forma indicó que ante las alegaciones de las cuales se desligan, “desde mayo del pasado año el ex superintendente de la Policía de forma verbal nos instruyó a que no transportaríamos a nadie al aeropuerto para que no se tergiversara la labor del Programa ni de la Policía en relación al servicio que recibiría esta persona”.

Sobre los obstáculos más grandes que tienen los adictos en la Isla, la representante de la Policía dijo que es el factor económico, ya que la mayoría de los centros cobran el ingreso e igualmente piden que se realicen laboratorios pero no cuentan con recursos para hacerlos, esto en respuesta a preguntas del Senador Independiente José Vargas Vidot.

Igualmente, ASSMCA, Hogar Crea y Team Challenge vertieron sus memoriales explicativos y enfatizaron que no fomentan la salida de la Isla entre sus participantes más que nada por una concepción filosófica que busca la integración de individuo con su comunidad y la reinserción.

Sin embargo, recomendaron que se amplíen los servicios de detox para usuarios de opiáceos y alcohol, específicamente de féminas quienes ocupan el 30% del total de esta población. Asimismo, indicaron que se debe evaluar el impacto que están teniendo las drogas sintéticas como lo son la marihuana sintética y el fentanilo sintético conocido como China White y otras.