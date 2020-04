Sin registrar casos de COVID-19 en Fajardo

FAJARDO – El alcalde de Fajardo, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, alegó que en Fajardo hay casos positivos al Covid 19 y no están registrados en el Departamento de Salud, dijo sentirse preocupado porque el mapa que refleja los contagios a nivel isla sigue mostrando a Fajardo sin casos.

Meléndez Méndez aseguró que el municipio le ha brindado la información de los casos al Departamento de Salud, pero no son colocados en las estadísticas. Especificó que tiene conocimiento de dos casos, un hombre y una mujer.

“Me preocupa que se está creando una falsa impresión entre los ciudadanos al ver que el mapa no refleja casos en Fajardo, esto le crea una falsa confianza a nuestra gente de salir a la calle”, manifestó el alcalde.

El alcalde dijo que uno de los casos es un hombre que dio positivo hace tres semanas e informó que ya la persona se recuperó del virus y dio negativo a una segunda prueba. Aseguró que ese caso nunca se registró en las estadísticas del pueblo a pesar de haber sido notificado al Departamento de Salud. En cuanto al segundo caso, dijo que se reportó hace varios días, se trata de una mujer y ésta se encuentra en su hogar recuperándose.

“Reconozco el arduo trabajo que está pasando el Departamento de Salud. Esto es una situación nueva para todos, nadie estaba preparado para enfrentar una crisis como esta, pero han tenido tiempo suficiente para actualizar el mapa. Me preocupa que podemos dar una falsa impresión de que estamos engañando a la gente y yo no quiero que las personas piensen que les estamos mintiendo, que no estamos siendo claros. Es importante que la gente sepa que sí hay casos, que sí hay riesgo de contagio, que no pueden estar en la calle”, recalcó el alcalde fajardeño.