Una vida libre de dietas, pero llena de nutrición balanceada, es la meta que tiene María del Mar Vargas, quien fundó la página: Sin Reproches, un espacio donde se comparte recetas de dulces saludables y artículos que aportan una alimentación balanceada.

“Toda mi vida padecía de gastritis y era por la falta de balance en mi dieta diaria. Yo solo comía frituras y carbohidratos, pero una vez decidí comenzar a mejorar mi alimentación descubrí un nuevo estilo de vida donde puedo consumir dulces y postres de manera saludable”, explicó Vargas.

Según María del Mar, la página nació porque siempre ha sido amante de los dulces, pero en la búsqueda de un balance alimenticio que le permitiera llegar a su peso ideal y sin la necesidad de tener que dejar los dulces, comenzó lo que hoy conocemos como Sin Reproches; una plataforma que comparte las opciones dulces y comidas saludables.

Luego de la pandemia, Vargas se quedó sin trabajo por casi dos meses y decidió crear un libro virtual titulado: Recetario de Cuarentena, y aunque comenzó como una idea piloto “fue todo un éxito”. El libro está en versión .PDF a un costo de $10; mientras en sus redes sociales comparte con sus seguidores recetas y opciones de comidas saludables.

“Me inventé el libro que fue un éxito, porque las personas estaban comiendo mal y en medio de una pandemia. También, se me ocurrió crear una mezcla de galletas con la idea de venderles a las personas la experiencia de confeccionar sus propias galletas sanas desde su cocina como una actividad en familia y a mis seguidores les gustó mucho. Además de hacer estas dos cosas, me quedaba con el deseo de poder ayudar a las personas para que sepan mejorar su estilo de vida y alimentación; por eso comencé a realizar videos”, dijo la creadora de Sin Reproches.

Como parte del proyecto Sin Reproches, hace videos titulados: ‘Creando consciencia’, ‘Tu mejor opción’ y ‘Apoya lo local’, son tres segmentos dentro de la página Sin Reproches donde se comparten recetas de salado, dulce y tragos con menos de 100 calorías, ya sea con o sin alcohol.

La empresaria está participando del programa Centro para Puerto Rico, donde se le brinda de manera gratuita herramientas para emprender su negocio en la isla a cientos de mujeres puertorriqueñas, además, está tomando un curso para certificación online de ‘Integrative Nutrition’, basada en el estilo de vida holístico, en una universidad de New York.

“Yo no puedo permitir que lo que me da miedo me detenga, porque descubrí una pasión en algo que jamás pensé, porque yo no era amante de la cocina y de repente hacía tanto recetas dulces como saladas y ahí fue que decidí educarme. Encontré el Centro para Puerto Rico donde cientos de mujeres emprenden negocios, me encantó el ambiente y decidí lanzarme; solicité para comenzar a unirme a personas con el mismo pensamiento que yo, porque en un inicio estaba rodeada de personas que tenían otros pensamientos y no me ayudaban a tomar la decisión que necesitaba para mi vida. Decidí que voy a hacer lo que a mí me apasiona con miedo o sin miedo, porque hay que explotar los talentos que uno descubre en la vida que siempre son con el propósito de ayudar a otros”, concluyó Mía del Mar.

La página la consiguen en las redes sociales tanto Instagram como Facebook: @sinreproches y el libro está disponible en un enlace en ambas páginas.