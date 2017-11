Sindicato de Policías no descarta ausentismo masivo en la Uniformada

SAN JUAN – El presidente del Sindicato de Policías Puertorriqueño (SPP), Ismael Rivera no descartó el miércoles, que ocurra un ausentismo en la Policía de Puerto Rico.

“El Gobierno y la misma Policía están afectando la salud del policía al incumplir una vez más con ellos. ¿Cómo podemos pedirle que no se enfermen?”, dijo Rivera en declaraciones escritas.

“Durante varios días se ha comentado la posibilidad de una manifestación auto convocada por policías de toda la isla por motivo del pago de horas extras. Sobre este particular no podemos confirmar o negar tal posibilidad, pero ante la injusta situación que están viviendo miles de Policías no sería una sorpresa que ocurra”, sostuvo.

“El daño a la salud física y emocional de estos sacrificados servidores públicos, no se limita a la actual administración de la Policía, ni del Gobierno actual, pero son estos los que están al mando ahora y es el actual Gobernador Ricardo Rosselló Nevares quien se comprometió una y otra vez ante ustedes -la prensa-, en hacer justicia salarial, darles un retiro digno y un trato humano a nuestros Policías”, añadió.

Sostuvo que, al presente, a casi un año de iniciada la Administración de Ricardo Rosselló Nevares, “lo que han recibido estos hombres y mujeres que dan el todo por la seguridad del pueblo, es lo contrario. Hace apenas unos meses se les negó mediante el veto del gobernador a unos 1,600 policías, la oportunidad de acogerse a los beneficios que les ofrecía el Proyecto del Senado 404 que fue aprobado con todos los votos de mayoría y minoría en ambas cámaras legislativas. La desaparición de los Sistemas de Retiro deja evidenciado lo que les espera a los restantes 11,400 agentes que no aplicaban para el Proyecto del Senado 404 y quedan los compromisos para que los policías estén cubiertos por el Seguro Social y dar un aumento salarial que cubra la aportación personal que ellos tendrían que hacer, cuyo impacto recurrente al fisco se estima en 150 millones de dólares.

Explicó que, en un censo realizado por el SPP, por las trece áreas policiales, se evidencia que entre 70 por ciento a 75 por ciento de los policías no han cobrado las horas extras trabajadas durante las emergencias de los huracanes Irma y María.

“¿Cómo pueden sentirse personas que lo han dado todo, exponiéndose a un grave agotamiento físico y mental por tantas horas trabajadas y que no reciban la paga correspondiente a ese tiempo? ¿Cómo esperamos que se sientan aquellos que dejaron atrás sus familias, que dejaron de atender los daños causados a sus propiedades con la esperanza de recibir ahora una paga que les ayudaría a dar solución a esos daños y no recibirla?”, cuestionó.

“El policía trabaja por necesidad como todo ciudadano. Necesidad de alimentar una familia, de pagar una hipoteca o una renta, de pagar un auto para ir a trabajar, de pagar las utilidades y el dinero que a veces necesitan tomar prestado para cubrir gastos porque el sueldo mísero que reciben por el trabajo que realizan no les da. El Policía trabaja porque necesita trabajar, y lo hace con vocación no por vocación”, señaló el presidente del SPP.

“Bajo estas circunstancias, cualquier situación de ausentismo de Policías por estar indispuestos de salud, será responsabilidad de la administración de la Policía y del Gobierno. Por tanto, solicitamos al Gobernador y a las Cámaras Legislativas que se atienda este asunto con prontitud y se asigne el dinero necesario para el pago de todas las Horas Extras trabajadas por cada uno de nuestros Policías. Y a la administración de la Policía de Puerto Rico le pedimos que se procesen los pagos con prontitud y responsabilidad. Es una falta de respeto decirle a un Policía que pregunta por el pago de sus horas extras trabajadas, ‘’que siga la cadena de mando’’. Por amor a Puerto Rico, cumplan con aquellos que responsablemente han cumplido con nuestro pueblo”, concluyó