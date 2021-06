Sindicatos amenazan con paralizar al país y a sacar al gobernador si no cancelan contrato con LUMA

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN — Organizaciones sindicales advirtieron este martes al gobernador Pedro Pierluisi y a la Junta de Control Fiscal (JCF) que paralizarán el país si no se cancela el contrato de LUMA Energy que aumenta las tarifas, permite al consorcio irse de Puerto Rico si azota un huracán y que desplaza a miles de trabajadores.

Las organizaciones anunciaron que a partir de las 2:00 de la tarde de este jueves, 3 de junio, marcharán con antorchas desde la Puntilla hasta la Rogativa, en el Viejo San Juan.

“Le estamos advirtiendo al abogado de la Junta de Control Fiscal, Pedro Pierluisi, que no habrá paz en Puerto Rico si no se deroga el contrato y se escucha a un pueblo que exige, no solo una AEE pública y más eficaz sino, también libre de combustibles fósiles. En estos momentos existe el ambiente para paralizar el país’ y si el gobernador sigue sin escuchar al pueblo, eso haremos. Ya hemos sostenido varias reuniones para coordinar logística y fechas y esta semana nos volveremos a reunir para ultimar detalles, tengan por sentado que este verano será uno muy parecido al del 2019”, dijo Carlos Rodríguez, coordinador del Frente Amplio de Camioneros.

“Hoy, le decimos a LUMA que ni se preocupen por acomodarse en nuestro país porque no les vamos a dejar tranquilos hasta que se larguen de Puerto Rico. Y a los trabajadores que pretendan traer de afuera que sepan que si cruzan la línea de piquete se encontrarán con un pueblo dispuesto a defender su soberanía energética y su acceso al agua. ¡Sin agua y luz no hay vida! En los próximos días no solo estaremos en los portones junto con nuestros compañeras y compañeros de lucha para evitar la entrada de los parásitos de LUMA, sino que seguiremos convocando actividades que desembocarán en un Paro Nacional si el intransigente de Pierluisi no detiene el contrato. La bola está en su cancha”, subrayó, María del Mar Rosa, coordinadora organizacional APPU.

Por su parte, el sindicalista Eric Sevilla, hizo una advertencia a las autoridades en términos de los arrestos por las protestas.

”Van a tener que tener buscar muchas esposas, van a tener que buscar muchas cadenas, porque ya ustedes tocaron a tres compañeros y en Ponce y se los llevaron. Pues vayan preparando las cárceles, porque las vamos a llenar de trabajadores y trabajadoras”, sentenció.

Los portavoces de insistieron en que el Gobernador quiere despojar al pueblo de Puerto Rico de su principal recurso de desarrollo económico, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para entregarla gratuitamente y sin garantía alguna para el país a LUMA Energy y que no lo permitirán.

“No vamos a permitir que nos arrebaten nuestra primera industria y más sabiendo que el pueblo será quien pague las consecuencias. A esto hay que añadirle también la forma humillante y como han tratado a los trabajadores y trabajadoras de esa corporación, despojándolos de sus plazas y derechos y hasta de la posibilidad de atender las necesidades de servicio de los ciudadanos. De igual manera expresamos nuestro total e incondicional solidaridad a la Alianza de Empleados Activos y Jubilados de la que han sido atropellados, abusados, humillados y burlados por el Gobierno de Pedro Pierluisi y la dictadura que gobierna el País”, añadió.

El grupo reiteró su apoyo y solidaridad a los empleados de la AEE que han sido traslados a quienes pidieron calma.

“Esto será algo temporero, hemos vivido tiempos muy difíciles, pero también hemos demostrado que la lucha del pueblo de Puerto Rico es nuestra herramienta más efectiva, si como el pueblo sacó a un gobernador, puede tener la voluntad de sacar a todos los buitres que invaden nuestro país. Desde aquí les reiteramos nuestro apoyo, solidaridad y compromiso de que LUMA tiene los días contados”, puntualizó Antonio Cabán, presidente de la Federación Central de Trabajadores, Local 481/UFCW.

Los líderes sindicales insistieron en que lucharán junto a la Alianza de Empleados Activos y el pueblo para sacar a LUMA Energy del país.

“No tengan la menor duda los llamados gobernantes de que tendrán una efectiva respuesta del pueblo trabajador. No estamos, ni vamos a quedarnos cruzados de brazos. Ustedes, arbitrariamente, le han cerrado las puertas al diálogo, ustedes le han cerrado las puertas a la búsqueda de soluciones equitativas en los tribunales de justicia, ustedes han legislado para menoscabar nuestros derechos, ustedes han hecho todo lo que han podido para garantizar dominio. Ahora aténganse a las consecuencias. Ustedes tiraron la raya en el piso.

Nosotros sabemos cómo cruzarla”, sentenció Lizbeth Mercado, presidenta’ la Unión de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.

Las organizaciones que suscriben son las siguientes Unión General de Trabajadores (UGT), Federación de Maestros, UNETE, Central Puertorriqueña de Trabajadores, Movimiento Solidario Sindical, Federación Central de Trabajadores Local 481/UFCW, Prosol-UTIER, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, EDUCAMOS, Frente Amplio de Camioneros, Hermandad de Empleados Exentos no Docentes (Heend), Federación Puertorriqueña de Trabajadores, UIASAL, UITA, Unión de Empleados de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, UASAL, UAASL, USW y HEOAMA.