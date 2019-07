Sobre 100 jóvenes se entrenan en campamento especializado en baloncesto que ofrece el Municipio de Carolina

CAROLINA — La intención es poder pulir aquellos talentos innatos para el deporte y a su vez, disfrutar de los beneficios que conlleva entrenar con expertos en baloncesto mientras gozan de sus vacaciones de verano. Se trata del Campamento de Verano Especializado en Baloncesto que, tanto en la rama femenina como masculina, forma parte de la plantilla de oportunidades creada por el Municipio Autónomo de Carolina para llevar un verano con propósito a los suyos.

Incluyendo a la mejor jugadora de baloncesto femenino en la historia del país, Carla Cortijo y al respetado exjugador del Baloncesto Superior Nacional y dirigente juvenil Garry Joe Burgos como entrenadores de estos campamentos, más de 100 niñas y niños carolinenses invirtieron sus vacaciones en un intenso entrenamiento para perfeccionar las destrezas del juego con miras a desarrollar mejores atletas en un futuro.

“Invertir en la juventud es garantizar un mejor futuro para todos. En Carolina hemos adoptado la visión de llevar una variada gama de actividades donde los niños y jóvenes puedan aprender algo positivo y disfrutar de un verano con propósito. Un proyecto como este tiene muchos enfoques. Desarrollamos sus habilidades deportivas, pero también queremos que aprendan de la importancia del trabajo en equipo, de la dedicación y el esfuerzo para llegar a sus metas. Y para eso tenemos la ventaja de contar con la impresionante trayectoria de sus entrenadores que, también comparten con ellos sus vivencias y sacrificios para alcanzar sus metas personales y deportivas”, comentó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte.

El campamento femenino se desarrolló en la quinta extensión de Villa Carolina, donde 42 niñas entre las edades de siete a 14 años, pasaron el mes de junio entrenando con tres jugadoras profesionales de las Gigantes de Carolina, incluyendo a la legendaria Cortijo.

“No hay manera de no emocionarse compartiendo con estas chicas tan especiales. Verlas interesadas no solo en el baloncesto, sino en el deporte en general es bien importante para mí. Me llena de orgullo pertenecer a este proyecto y le agradezco al municipio por el enfoque”, expresó una sonriente Cortijo.

“El deporte para mí ha sido mi vida. Aquí estamos trabajando con muchachos desde siete hasta 13 años y, entre ellos, hay diferentes niveles de talento; pero lo importante es que están aquí. Aquí aprenden de la importancia de la disciplina y para nosotros los entrenadores es bien chévere trabajar con ellos”, expresó por su parte Garry Burgos.

La sección masculina contó con 76 jóvenes atletas que se reunían diariamente en la cancha de la urbanización Valle Arriba Heights para trabajar con técnicas de baloncesto y con el desarrollo de destrezas motrices, como la coordinación de ojos y manos y el balance corporal.

“Nuestro fin es tener un amplio ofrecimiento para la juventud Gigante y estas experiencias son importantes para aportar positivamente a las etapas de desarrollo”, concluyó el Alcalde.