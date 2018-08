Sobre 21,000 ciudadanos: Sin completar proceso de ayudas federales

CAROLINA – Unos 21,000 ciudadanos que solicitaron ayuda a FEMA y fueron referidos a completar la solicitud de ayudas a la Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (SBA por sus siglas en inglés) no han llenado la documentación que pudiera beneficiarle de otras subvenciones a base de ingresos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

SBA hace un llamado a completar el proceso de solicitud de préstamo”.

“Una carta de FEMA refiriéndoles a SBA no es una carta de denegación. Simplemente es la instrucción para pasar a un segundo paso en la solicitud de ayudas federales”, comentó Giovanna Castro Matos, Especialista en Asuntos Públicos de SBA, adscrito a la Oficina de Asistencia en Desastres.

La agencia federal hizo un llamado a los miles de carolinenses que recibieron un referido a SBA a que llenen la solicitud de ayuda ya que esto no significa que estarían obligados a realizar un préstamo. No obstante, entre las opciones disponibles para ayudar a los sobrevivientes, FEMA ofrece subvenciones bajo su programa de Asistencia para Otras Necesidades, el cual cubre pérdidas no aseguradas para muebles, enseres, y otra propiedad personal esencial, incluso vehículos. Para recibir estas ayudas, los ciudadanos deben llenar y devolver la solicitud de préstamo al SBA para ser considerados, por lo que llenar la solicitud de SBA es parte del proceso para recibir ayuda.

“El municipio de Carolina ha habilitado la cancha de voleibol Domingo ‘Lulo’ González, en el Complejo Deportivo Roberto Clemente para mantener el Centro de Recuperación y Orientación de Ayudas de FEMA y de SBA. Si todavía no ha comenzado su solicitud de ayuda a FEMA o si fue referido a SBA, debe pasar por este Centro de Recuperación para que puedan evaluar su caso y determinar las ayudas a las que usted podría ser considerado”, comentó el alcalde de Carolina, José Carlos Aponte. Este centro está atendiendo al público jueves y viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados desde las 8:00 a.m. hasta la 1:00 p.m.

“Acuérdese que, si usted fue referido al programa de asistencia del SBA, tiene que completar la solicitud para recibir ayuda federal. Si no es elegible para el programa del SBA, muchas veces lo referimos de nuevo a FEMA y entonces esta agencia les puede proveer las ayudas a las que es elegible”, añadió Castro Matos.

Los sobrevivientes pueden solicitar a FEMA a través de la página web: DisasterAssistance.gov/es; llamando al 800-621-3362 (FEMA) o TTY 800-462-7585 (presione 2 para español) o también pueden solicitar en el centro de recuperación por desastre de Carolina. Aunque la fecha límite para solicitar ya culminó, FEMA y SBA han otorgado esta oportunidad para los que no hayan completado el proceso puedan hacerlo. La línea de servicio al cliente de SBA es el 1-800-659-2955.