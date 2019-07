Solicitan plan urgente ante posibles cancelaciones de visitas de cruceros

SAN JUAN – El representante por Carolina y portavoz en la Comisión de Turismo de la Cámara, Ángel Matos García, le solicitó el viernes a la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) que presente el plan de comunicación y negociación con las compañías de barcos cruceros ante la posible cancelación de cruceros durante la crisis de gobernanza que atraviesa Puerto Rico.

“A partir de este domingo y durante la próxima semana tendremos en San Juan la visita de 9 cruceros en distintos horarios, cuál es el plan del gobierno para garantizar las operaciones y la llegada de estos”, reclamó el representante en declaraciones escritas.

Al menos dos cruceros de la línea Royal Caribbean International, el Empress of the Seas y el harmony of the Seas cancelaron sus visitas a la isla esta semana. El jueves la CTPR informó que el Allure of the Seas, atracó sin problemas.

“Esta semana la Compañía de Turismo falló al no ofrecer muelles alternos como Ponce o el muelle Panamericano en San juan, por lo que se cancelaron dos barcos cruceros, lo que provocó millones de dólares en pérdidas”, alegó.

Finalizó que la CTPR tiene que coordinar un plan para no perder estas paradas, pues se trata de miles de visitas que representan millones de dólares para la economía. Además, dijo que la Autoridad de Puertos tiene que ofrecer y negociar para usar al Puerto de Ponce.