Solicitan se investiguen las continuas quejas sobre las multas del Sistema de Peaje Electrónico

(Foto/Archivo)

SAN JUAN – El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ángel Matos García, solicitó a la Comisión de Transportación, Infraestructura y Obras Públicas de la Cámara, realizar una investigación con carácter de urgencia sobre las continuas denuncias de ciudadanos relacionadas a las multas del Sistema de Peaje Electrónico que se están enviando a los conductores.

A través de la Resolución de la Cámara 543, el Representante explica como durante las últimas semanas, una cantidad considerable de ciudadanos han denunciado el recibo de varias cartas con el cobro de multas relacionadas con el Sistema de Peaje Electrónico mejor conocido como Autoexpreso.

“En las pasadas dos semanas una avalancha de multas están llegando vía correo a conductores que teniendo balance en sus cuentas de auto expreso. Aún así, reciben multas de $15. Lo abusivo es que tienen que sacar un día de trabajo y visitar los Cescos, ya que aunque existe un remedio vía correo este llega a pocos días que la multa se haga permanente. Por esta razón, es urgente que la Cámara inicie una investigación de este abuso“, sostuvo Matos García.

Asimismo, el Portavoz indica en su Resolución que en la mayoría de los casos, estas multas carecen del conocimiento de los ciudadanos y han comenzado a reclamar la debida revisión, pues no se ajustan al diario de las personas. Entre las situaciones más particulares resultan el cobro de multas de peajes donde las personas no transitaron y no concuerda con el día ni la hora supuesta, pues los ciudadanos tienen evidencia de estar en otros lugares al momento que les indica la supuesta infracción.