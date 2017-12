Solicitan veto a legislación de protección de libertad religiosa

SAN JUAN – El presidente del Colectivo Orgullo Arcoiris, Luis Conti rechazó el martes la aprobación en la Legislatura del Proyecto de la Cámara 1018 para la “Protección de la Libertad Religiosa en Puerto Rico” y pidió al gobernador, Ricardo Rosselló que lo vete.

“Los derechos humanos son la base de toda sociedad justa, diversa e igualitaria. Pero nuestra Legislatura le ha dado la espalda. En el Día Mundial de los Derechos Humanos ésta le propinó un duro golpe a las comunidades LGBTTIQ y otros grupos marginados con la aprobación del mal llamado proyecto para la ‘Protección de la Libertad Religiosa en Puerto Rico’”, expresó Conti en un parte de prensa.

“La aprobación de este proyecto tendrá un efecto devastador en contra de los derechos humanos. Este proyecto solo ha sido diseñado para dar carta blanca a los sectores fundamentalistas para discriminar en contra de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en la prestación de servicios gubernamentales”, alegó.

Esta legislación fue aprobada la noche del domingo en el Senado luego que la Cámara de Representantes también le diera paso previamente. La misma fue radicada el 8 de mayo pasado por el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y los representantes María Milagros Charbonier Laureano y Guillermo Miranda Rivera.

“Estamos hablando de un escenario crítico para la prestación de servicios gubernamentales a poblaciones vulnerables. Un trabajador social podría negarse a atender un caso de una pareja del mismo sexo o a atender a un menor trans en la escuela porque esto atentaría contra su ‘libertad religiosa’. De igual forma un empleado público que provea servicios puede negarse a atender a determinadas personas si su credo o religión levanta o promueve conductas discriminatorias que podrían justificarse como atentados a su libertad religiosa”, advirtió Conti.

Entretanto, el líder de la organización dijo que esta medida no es más que una vía rápida que pretenden algunos grupos tener a su disposición para discriminar abiertamente justificándolo bajo libertad religiosa. Basta con mirar lo inflamatoria de la exposición de motivos que reconoce que existen protecciones y escrutinio por parte de la jurisprudencia para atender el discrimen por credo o religión, pero no conformes con eso pretenden impulsar este proyecto a nivel local para facilitarle a sus feligreses alternativas para discriminar y encima que no tengan que pagar las costas de iniciar pleitos contra el estado por su intolerancia.

“En el momento histórico en el que se encuentra Puerto Rico este país no necesita más legislación que divida la sociedad. Urge que replanteemos el país, que lo reconstruyamos desde la diversidad, desde el respeto a los derechos humanos, desde la pluralidad”, finalizó Conti.