Champú en barra, mascarillas, selladores de puntas y gotitas de hidratación son algunos de los productos que confecciona Solid Hair Care, una compañía creada por una joven puertorriqueña.

“Comencé buscando una opción para un problema personal y luego, sin planificación, se convirtió en un negocio con empleados y más de 40 productos para el cuidado del cabello”, dijo la emprendedora Camille Serrano.

Los productos son confeccionados artesanalmente con una técnica que Camille le llama cocinar champú, ya que los confecciona en una olla con calor. Uno de los atractivos del producto es que no malgasta plástico, ya que su contenido está hecho en un material sólido que no requiere contaminar el planeta con más plástico.

“La impresión de las personas es que cuando lo ven por primera vez tienden a ser un poco escépticos, pero una vez los prueban y hacen el proceso que les recomendamos de détox, usualmente quedan enamorados del producto porque tiene el efecto que muchas veces buscábamos en otros productos químicos como tratamientos costosos y lo puedes lograr con nuestros productos en un proceso más lento, pero igualmente efectivo”, aseguró Camille.

Hay productos para todo tipo de cabello y de necesidad en específico. “Me he tomado el tiempo de educarme. Utilicé eso a mi favor y me puse a leer mucho sobre los ingredientes que eran buenos para cada tipo de cabello y he logrado tener variedad de recetas para el cabello”, contó.

Incluso crearon un champú para perros y una barra para cuidar la piel de la cabeza de los hombres calvos. “Nosotros compramos la materia prima asegurándonos que todos los ingredientes sean orgánicos y son libre de crueldad animal”, manifestó Serrano.

Solid Hair Care tiene página web: solidhaircare.shop, donde las personas pueden hacer sus órdenes y también pueden escribir a su cuenta en Instagram: @solidhaircare, sus dudas, ya que según Camille cuenta una parte importante del proceso es ser paciente y utilizar los productos de forma correcta, por eso siempre mantienen detalle al servicio al cliente.

“Para mí es bien importante que cada persona que compre el producto le dé el tiempo al cabello de hacer el proceso de transición, para que logre ver los resultados que yo sé que obtendrá al usarlos de forma correcta”, mencionó.