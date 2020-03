Son 4 los casos sospechosos de COVID-19 informa Secretario de Salud

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, informó el lunes que se realizarán pruebas a otros dos nuevos casos sospechosos de coronavirus, COVID-19, conforme a los criterios de la nueva guía de evaluación y reporte de personas bajo investigación de sospecha de contagio de coronavirus, COVID-19, establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

Los nuevos criterios establecidos por el CDC, los cuales han sido adoptados por Puerto Rico y el resto de los estados, permiten ahora realizar la prueba de COVID-19, aun cuando la persona no haya viajado.

“Queremos mantener a la ciudadanía debidamente informada sobre todo lo relacionado a este nuevo virus. Por eso, estamos dando a conocer esta nueva guía e informar sobre estos nuevos casos al cual se les realizarán las pruebas de COVID-19. Con estos dos, hasta ahora, se han autorizado cuatro pruebas. Dos fueron realizadas al matrimonio de nacionalidad italiana que llegó a la isla a través de un crucero. La otra prueba fue realizada a un hombre paciente de cáncer, residente de Puerto Rico. Y el último caso al que se le tomó muestra para hacerle las pruebas de COVID-19, fue a un ciudadano americano, residente de California, que fue trasladado en un helicóptero del Coast Guard, desde un crucero hasta el hospital Mayagüez Medical Center” explicó Rodríguez Mercado en declaraciones escritas.

El secretario, indicó además que la nueva guía ya fue enviada a todos los médicos, a través del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y a la Asociación de Hospitales. Destacó también, que la nueva guía establece que cuando llega un paciente a la sala de emergencia, el médico evaluará si la persona tiene fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Luego, conforme a su criterio, determinará la realización de al menos una prueba, que podría ser de influenza o cualquier otra de enfermedades transmisibles respiratoria. En el caso de que los resultados de dichas pruebas sean negativos y el paciente muestre un cuadro de enfermedad respiratoria aguada que requiera hospitalización, se pondrá en contacto con el epidemiólogo regional para que se le realice al paciente la prueba de COVID-19; aunque la persona no tenga historial de viaje.

“Según ordenado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, hemos implementado medidas más rigurosas que las establecidas por la regulación federal, en lo que respecta a el proceso de notificación de entrada marítima. Todo barco, de carga o crucero, deberá emitirle una certificación a la Autoridad de los Puertos una hora antes de entrar a la Isla de que no tiene una persona abordo experimentando cualquier tipo de afección médica, incluyendo los síntomas del Covid 19. En los barcos cruceros, dicha certificación la hará el jefe del personal médico abordo. Barco que no entregue la referida certificación, barco que no entrará a Puerto Rico”, expresó Rodríguez Mercado.

Por otra parte, en relación al caso sospechoso de la mujer italiana proveniente de un crucero y que se mantiene en aislamiento en un hospital de la capital, detalló que, al momento, el esposo no ha presentado síntoma alguno.

“Nuevamente, exhortamos a la ciudadanía a mantener la calma. Es importante que todos asumamos un rol activo en las medidas preventivas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades, como lo son el lavado de mano frecuente con agua y jabón al menos por 20 segundos. Se recomienda la utilización de desinfectante para manos en concentración de no menos de un 60 por ciento de alcohol; evitar tocar los ojos, boca y la nariz; quedarse en la casa si está enfermo; cubrirse la boca al toser o estornudar con servilleta desechables y lavarse luego las manos, o toser en el antebrazo cerca del codo. También se recomienda limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente, utilizando un producto común de limpieza de uso doméstico”, concluyó.