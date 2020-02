Son más los buenos: Ayudan a familias en el corazón de Fajardo (VIDEO)

Jayleen Rodríguez

Jayleen.rodriguez@presenciapr.com

FAJARDO- Cientos de familias se benefician del servicio que ofrece el Centro de Ayuda Social Luz del Mundo (LDM) en el casco urbano del municipio de Fajardo, brindándoles una variedad de alimentos de forma gratuita.

Los pastores fajardeños, Isamar Ortíz y Mariano Del Río, crearon el centro de acopio en el que las personas de Fajardo u otras partes de Puerto Rico que tengan alguna necesidad económica puedan recoger alimentos para su hogar. Aproximadamente 500 personas visitan el espacio diariamente en busca del pan de cada día para alimentar a sus familias.

“Este proyecto surgió hace un año. Nació del Corazón de Dios, quien nos encomendó esta misión; realmente yo no sabía el nivel de necesidad que se vive en Puerto rico hasta que comenzamos con este proyecto. Me sorprendí al ver que la gente que más venía a buscar comida eran los ancianos y fue ahí donde me di cuenta de que quedaba mucho por hacer”, explicó Del Río.

El servicio es gratuito y funciona de la siguiente manera: la persona entra y se registra en la recepción y allí puede entregar algún donativo si así lo desea, luego pasa con sus bolsas reusables por cada estación y los voluntarios le entregarán sus alimentos.

“Nosotros no le cobramos nada a nadie, el que viene aquí es por que necesita y a todo el mundo se le da un poco de todo incluyendo proteínas, vegetales, frutas, embutidos, cereales, huevo y más. Tenemos personas que han venido aquí contándonos que con lo poco que le dan del seguro social solo les da para pagar sus cuentas y medicamentos que sino fuera por este centro pasarían hambre”, narró.

Además del centro, el matrimonio de pastores se dedica a llevar comida caliente a lugares donde residen personas de escasos recursos. “Tenemos un ‘foodtruck’ de la iglesia donde cocinamos para 150 personas, entre ellos personas sin hogar”, contaron. Asimismo, indicaron que fueron de los primeros en auxiliar a los ciudadanos del área sur, zona afecta luego del terremoto de 6.4 el pasado 7 de enero.

Cabe resaltar que toda la comida que se compra para el centro es donada o comprada con el dinero de la iglesia. “Yo como pastor renuncié a mi sueldo y todo el dinero que los feligreses aportan en sus diezmos son utilizados para pagar las cuentas de luz, agua y necesidades de la iglesia y para comprar comida para el centro de ayuda social donde se le brinda libre de costo una compra de alimentos a toda persona que nos visite”, puntualizó el pastor.

El Centro de Ayuda Social LDM está ubicado en la calle Antonio R. Barceló, frente a la Escuela de Electricidad.

Por otra parte, ya están en finiquitando la adquisición de una escuela (que estaba en desuso) para establecer su centro allí. En la escuela planean brindar ayuda, pero también ofrecer servicios gratuitos a la ciudadanía.