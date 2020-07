Soulette Hair & Beyond

Champús preparados con cebolla, aceites naturales y propiedades beneficiosas para el cabello es el producto de uno de los negocios puertorriqueños que floreció en medio de la pandemia del COVID-19.

Michelle Soulette es una joven de Caguas, enfermera anestesióloga, que hace dos años emprendió Soulette Hair and Beyond; una compañía que se dedica a la confección de productos para el cabello a base de cebolla, pero en medio de la pandemia resurgió con más fuerza que nunca.

“El negocio comenzó buscando salud para mi cabello, porque en ese momento me había dañado el cabello y encontré que la cebolla ayudaba mucho al crecimiento acelerado… ayudaba a mantener el cabello más saludable”, comentó la empresaria.

Al empezar a realizar sus propios champús, sus compañeros y amistades notaron el cambio y me preguntaban que estaba usando y así fue como comenzó Soulette Hair and Beyond.

Todos los productos los hacen artesanalmente desde su hogar. Soulette tiene la máquina de empacar y poner la etiqueta con la información del producto en cada uno de los envases de champú, acondicionador, mascarilla y serum.

A pesar de que el negocio lleva dos años de fundado, en medio de la pandemia fue cuando se formalizó y comenzó a tomar más forma.

Michelle explicó que durante esta pandemia fue cuando decidió llevar el producto más allá. “Los salones de belleza estaban cerrados y muchas clientas estaban necesitando mantener sus cabellos bien; gracias a los productos Soulette Hair and Beyond lo han podido lograr”, manifestó.

Muchos de los clientes de la compañía comparten sus testimonios al utilizar los productos en su página de Facebook. “Yo estoy tan segura del producto que les doy mi palabra a los clientes de que les va a resultar y si no les da resultado les devuelvo el dinero, pero nunca ha sido el caso ya que desde la primera lavada los clientes comienzan a notar el cambio en sus cabellos”, aseguró Soulette.

El producto se realizó pensando en las mujeres, pero este es un producto familiar que lo pueden utilizar todos en la familia incluyendo a los niños, pero teniendo precaución con los ojos porque, no está hecho para ellos.

Las órdenes se realizan a través de su página web: www.micabelloymas.com y si estás interesado en ver los testimonios de las personas que han utilizado el producto, pueden acceder a su página de Facebook: @soulettehair o Instagram: @soulette_hair.