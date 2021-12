Subriel Matías tendrá su ansiada revancha en Atlantic City rumbo a su pelea de título mundial

Subriel Matías. (Foto/Suministrada)

MÉXICO – Uno de los peleadores más emocionantes del boxeo rentado, Subriel Matías (17-1, 17 KOs), del barrio Maternillo en el pueblo de Fajardo en Puerto Rico, tendrá la oportunidad de vengar su única derrota el sábado 22 de enero de 2022.

Matías, se medirá al armenio Petros Ananyan (16-2-2, 7 KOs) en combate pactado a 12 asaltos en la división junior welter y que contará con transmisión en vivo por SHOWTIME, a partir de las 9:00pm (hora del Este, 10pm en Puerto Rico) desde el Hotel Borgata Hotel Casino & Spa en Atlantic City, Nueva Jersey.

Ananyan, derrotó a Matías por decisión unánime el 22 de febrero de 2020 en cartel que fue estelarizado por la revancha entre los pesos pesados Tyson Fury y Deontay Wilder en Las Vegas.

“Quien me conoce sabe lo mucho que yo quería esta pelea. Al fin se me está dando la oportunidad y la aprovecharé al máximo. Si yo no le gano a Ananyan, pues entiendo que no merezco ser campeón”, dijo Matías.

“Esa derrota me atrasó un poco en lo que es lo económico y es necesario esta revancha para mí, mi familia y el barrio (Maternillo) que me vio crecer y se siente orgulloso de mi. Esta pelea será muy emocionante”.

Luego de su derrota, Matías regresó en grande al obtener victorias importantes por la vía del nocaut sobre los invictos en aquel momento, Malik Hawkins, de Maryland y Batyrzhan Jukembayev, de Kazajstán.

El promotor Juan Orengo, de Fresh Productions Boxing indicó que, “Esta revancha la estábamos buscando por mucho tiempo. Ananyan es un peleador ganable y Subriel demostrará que será la próxima super estrella de Puerto Rico”.

“Lo que ya está hablado es que luego de la pelea, Subriel peleará por el título mundial vacante de la FIB contra el argentino Jeremías Ponce porque el campeón indiscutible Josh Taylor dejará vacante todos los títulos luego de su pelea de febrero para subir a las 147 libras”, indicó Orengo.

Actualmente en las 140 libras, Matías se encuentra en la segunda posición en las clasificaciones mundiales de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y Ponce en la primera posición.

Las entradas para el evento, el cual es promovido por TGB Promotions, ya están a la venta a través de Ticketmaster.com.

Adjunto fotos por Esther Lin/ SHOWTIME