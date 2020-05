La empresaria y dueña de la marca Sugar Dreams by Lizmarie cuenta cómo paso de no saber dibujar ni un árbol en un papel, a ser la diseñadora de dulces en la que se ha convertido.

“Todo lo que te propongas en la vida lo puedes lograr. Yo nunca he sido artística, de hecho, cuando le mencioné a mi familia lo que quería hacer se rieron porque no creían que yo, la que no dibujaba ni un arbolito en un papel iba a decorar galletas con royal icing, pero me preparé tomé cursos con varias expertas en el tema y me lancé”, contó Lizmarie Rodríguez.

La repostera asegura que su pasión por las galletas decoradas comenzó gracias a una ‘influencer coreana’, que hacía vídeos mientras confeccionaba galletas decoradas. “Me causaba mucha relajación ver ese arte y me puse a investigar y para mi sorpresa en Puerto Rico muchas personas se dedicaban a eso, así que decidí educarme y aprender”, contó Rodríguez.

“Mi producto estrella son las galletas decoradas, incluso ahora con esto del COVID-19, hemos tenido que reinventarnos y cambiar nuestra manera de operar. Ahora estamos confeccionando los pedidos de galletas, bizcochos y haciendo las entregas a la puerta de la casa de las personas que residen en Ponce y Juana Díaz”, dijo la creadora de Sugar Dreams.

Asimismo, agregó que hacen ofertas para ocasiones especiales como lo fue el Día de las Madres y la celebración de graduaciones.

Además de las galletas, confeccionan bizcochos estilo boundcake, bizcochos sencillos, cupcakes y todo tipos de dulces para candy bar.

También, han confeccionado galletas en forma de coronavirus, papel de baño, handsanitizer, mascarillas, entre otros. “Hay que ponerse creativos; también estamos haciendo estilos de graduación y enfermeros para que las personas que quieran dar un detalle o quieran celebrar desde la comodidad de su hogar tengan sus galletas temáticas”, mencionó Rodríguez.

En un año y medio han realizado envíos hasta Alemania, Estados Unidos y todo Puerto Rico. Por otro lado, la empresaria pertenece al Centro para Puerto Rico de Mayagüez y el próximo paso es abrir las puertas de un establecimiento en Ponce donde estará vendiendo dulces al detal y cursos de repostería.

Para coordinar entregas o realizar pedidos se pueden contactar con Lizmarie a través de su cuenta en Facebook: @sugardreamsbylizmarie.