Suspendido Policía Municipal por alegados actos lascivos contra una menor participante de la Liga Atlética Policiaca

SAN JUAN – El Coronel José Caldero informó hoy que desarmó y suspendió de empleo a un Policía Municipal contra quien, la abuela de una menor participante de la Liga Atlética Policiaca, presentó una querella por actos lascivos.

“Entendemos que todo el mundo tiene derecho a un proceso de investigación donde se esclarezca todo lo relacionado con hechos que se le imputen. Sin embargo, hasta tanto no finalice la investigación, por tratarse de un caso como éste en el que se le imputa haber violentado los derechos y la dignidad de esta niña, se desarmó al policía municipal y se le suspendió de empleo”, destacó el también Comisionado de la Policía Municipal en un comunicado de prensa.

La querella está siendo investigada por la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía Estatal”.

Caldero explicó que “La División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones de la Policía Estatal asumió jurisdicción sobre el caso”.

“Si a raíz de la investigación se llegaran a confirmar las imputaciones presentadas en la querella se aplicará el reglamento de la Policía Municipal en su forma más severa. Esta administración tiene como política pública la protección de la dignidad y la seguridad de nuestros ciudadanos y ciudadanas y de no tolerancia al abuso sexual y al maltrato de menores. Para no afectar el proceso y hasta que no surja nueva información no emitiremos ningún otro comentario sobre este asunto”, concluyó diciendo el Coronel José Caldero.