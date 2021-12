Jayleen Rodríguez

jayleen.rodriguez@presenciapr.com

Con la idea de crear decoraciones inspiradas en el estilo bohemia, Stephanie Cruz creó Sutileza; una marca artesanal que se dedica a confeccionar decoraciones y accesorios para el hogar hechos en macramé.

“El macramé lo aprendí desde muy pequeña. En un campamento nos daban clases de manualidades y una de las cosas que nos enseñaron fue a realizar nudos de macramé para crear una pulsera, y eso nunca se me olvidó. Luego, decidí retomar la técnica y esta vez lanzarme a realizar piezas más elaboradas con la ayuda de cursos online y así es como llegué a emprender un negocio de accesorios de hogar en macramé”, explicó Cruz.

Emprender siempre había sido una meta para Stephanie, pero no fue hasta que tomó un curso en su maestría sobre Manejo de Redes Sociales, donde decide dedicar su esfuerzo a crear una cuenta que finalmente sería su emprendimiento, y así fue.

“Mi meta es que los productos que vendo transmitan paz y armonía en los hogares de los clientes que me compran. Me gusta mucho mezclar los macramés con plantas, por eso realicé varios ‘hangers’ para plantas y recientemente comencé a realizar ‘coquedama’ que es una técnica japonesa que consta en crear una bola de musgo con hilos que sirve como el tiesto de la planta, esto se realiza directamente con la planta que el cliente desea; he realizado con pascuas por la temporada y suculentas”, dijo.

En la temporada navideña Sutileza realizó ornamentos para decorar el árbol de Navidad, y decoraciones para las paredes con diseños navideños como arbolitos navideños, gnomos, bastones de dulce, entre otros.

Los colores que predominan en sus creaciones son los tonos claros como: crema, marrón, con algunos toques de madera, canela o colores sutiles.

Las órdenes se realizan a través de Instagram: @sutilezapr. Actualmente toda orden que incluya planta se realiza por entrega personal, llegando hasta un punto medio y las otras órdenes se pueden enviar por correo postal.

La marca desea próximamente lanzar una página web donde las personas puedan realizar sus órdenes de manera más accesible y en un futuro espera poder abrir una boutique presencial.