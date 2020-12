Tarifa para turistas aumentará a $11.25 hacia las islas municipio

Terminal de la Autoridad de Transporte Marítimo en Ceiba. (Foto/Archivo)

CEIBA – El director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP), el licenciado Fermín Fontanés, y la directora ejecutiva de la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) comparecieron ayer, miércoles, 2 de diciembre, a vistas públicas para presentar el informe de transición gubernamental de las agencias.

En cuanto al recién adjudicado proyecto de Transformación del Sistema de Transporte Marítimo, Fontanés destacó que el mismo consiste en la operación, administración y mantenimiento de los servicios de transporte marítimo entre San Juan y Cataño, y entre Ceiba, Vieques y Culebra. Incluye, además, la base de mantenimiento localizada en Isla Grande, y el desarrollo de una nueva ruta entre la Antigua Estación Naval Roosevelt Roads y los municipios de Vieques y Culebra. El proyecto contempla, además, transferir funciones claves como la gestión, operación, mantenimiento y financiamiento del sistema de lanchas que presta servicios a los municipios de San Juan, Cataño, Ceiba, Vieques y Culebra.

Fontanés continuó explicando que el proceso de selección del operador privado fue uno riguroso que comenzó con la realización de un Estudio de Deseabilidad y Conveniencia, y que luego de publicar la Solicitud de Cualificaciones, se anunció la selección de cinco (5) proponentes calificados: Balearia Caribbean Inc., HMS Ferries, Inc., Priority Roro Services, Inc., Puerto Rico Fast Ferries, LLC y Seastreak, LLC.

Luego de la selección de los proponentes calificados y de un estricto proceso de evaluación y posterior negociación, el pasado viernes, 6 de noviembre se anunció la selección de HMS Ferries, Inc. como el operador privado que estará a cargo de la Operación y el Mantenimiento de los activos de la Autoridad de Transporte Marítimo.

A $11.25 los viajes hacia las islas municipio

Por su parte, la directora de ATM anunció que la tarifa que cobrará la empresa HMS Ferries a los turistas y personas que no sean residentes de Vieques y Culebra será de $11.25 por viaje. Sin embargo, los residentes se mantendrán con su precio actual de $2. Aunque, Pérez abundó que ese precio estaría vigente por los primeros tres años de operación de HMS Ferries. Una vez culmine ese plazo, la compañía podría solicitar un aumento de 1% que resultaría en una nueva tarifa para residentes de $2.25.

Actualmente la tarifa para turistas que utilizan el servicio marítimo hacia Vieques y Culebra también es de $2. El terminal de lanchas está ubicado en la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba.