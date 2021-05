Tarjeta de vacunación con serie completada será el pase para entrar a la Isla sin prueba molecular desde hoy 

(Foto/Suministrada)

SAN JUAN – El gobernador Pedro Pierluisi informó que a partir de hoy martes todo viajero que llegue a Puerto Rico en un vuelo doméstico podrá presentar la tarjeta de vacunación con la serie de vacuna completada para entrar a la Isla, y no será necesario traer o realizarse una prueba molecular. Mientras que aquellos que no hayan sido vacunados deberán presentar un resultado negativo de una prueba diagnóstica para detectar el COVID-19.

El gobernador firmó una enmienda a la Orden Ejecutiva 2021-037 que ordenaba que el proceso para viajeros vacunados entraba en vigor el viernes, 28 de mayo. Sin embargo, el Departamento de Salud pudo trabajar aceleradamente en las nuevas especificaciones que se verán reflejadas en la programación de la aplicación de Declaración de Viajero para que desde hoy puedan entrar en vigor las nuevas disposiciones. Cónsono con la enmienda a la Orden Ejecutiva el Secretario de Salud publicará la Orden Administrativa OA-2021-503 para eliminar la prueba molecular obligatoria.

Ahora, el pasajero tendrá que certificar que está completamente vacunado en un periodo de dos semanas o más de haberse inoculado. De igual forma, deberá indicar la vacuna recibida, las fechas de la administración y subir una foto de la tarjeta de vacunación.

“Todas las medidas que hemos establecido buscan salvaguardar la salud y seguridad de todos. Las disposiciones que se han tomado en el aeropuerto han sido efectivas y la vacunación sigue demostrando que funciona. Agradezco el trabajo del Departamento de Salud y que pudieron lograr de manera rápida los cambios necesarios para permitir que los nuevos estatutos para pasajeros de vuelos domésticos entraran en vigor”, sostuvo el gobernador.

Por su parte, el secretario del Departamento de Salud Carlos Mellado expresó que, “estamos flexibilizando ciertos aspectos e incentivando la vacunación de nuestros residentes y quienes nos visitan. A cinco meses de haber comenzado la vacunación, estamos en mejor posición ahora y continuamos avanzando para lograr la inmunidad de rebaño que todos anhelamos y también acercarnos a la vida que teníamos antes de la pandemia”.

La nueva disposición solo aplicará en vuelos domésticos y no así en vuelos internacionales. En el caso de estos últimos, es necesario que los pasajeros traigan una prueba negativa de COVID-19 que no tenga más de 72 horas incluyendo el día de su llegada, aunque estén vacunados. De no hacerlo se le impondrá una multa de $300.00 y tendrá 48 horas para hacerse la prueba y presentar un resultado negativo. Para esto el Departamento de Salud proveerá un listado de los laboratorios a los que pueden acudir a hacerse la prueba sin necesidad de llevar una orden médica.

El secretario fue enfático en que toda persona que llegue sin evidencia de estar vacunado o sin un resultado negativo de la prueba del COVID-19 deberá permanecer en cuarentena desde el día que llegue a Puerto Rico hasta que tenga el resultado negativo de la prueba y la suba a su Declaración de Viajero de manera digital. De esta forma el sistema dará por cumplido el requisito y procederá a borrarle la multa del sistema.

Mellado sostuvo que, si el resultado de la prueba fuera positivo, el viajero deberá cumplir con el aislamiento impuesto y seguir con los protocolos establecidos para estos fines. Además, será responsable de asumir todos los gastos médicos y la extensión de su estadía ya que será el Departamento de Salud el que determine el tiempo que debe permanecer en cuarentena.