“Tata” Charbonier habla tras allanamiento federal en su residencia (Ampliación)

SAN JUAN – La representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), María Milagros “Tata” Charbonier habló el miércoles luego que en la mañana agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanara su residencia en Río Grande.

“No puedo particularizar por la deferencia que tengo que guardar. Ellos me pidieron confidencialidad y yo voy a respetar eso… me hicieron preguntas de procesos”, dijo la legisladora en un encuentro con periodistas.

“Yo pregunté si soy tarjeta de investigación y me dijeron que no”, añadió.

Sobre la ocupación de su teléfono celular, Charbonier dijo que espera que entre la tarde del miércoles o el jueves, le sea devuelto. Además, reveló que el celular de su esposo también fue incautado por los agentes federales.

Mencionó que, a días de las primarias, les cuestionó el por qué acudieron a su residencia.

“Si a las 7 de la mañana alguien te llama que te van a hacer una entrevista y son agentes del FBI, pues, tú sabes cómo me siento. Yo pregunté si soy tarjeta y me dijeron que no, por lo que procedí a contestar preguntas”, insistió.

Asimismo, Charbonier fue cuestionada si se trataba de asuntos relacionados a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), pero negó que se tratara de eso.

“Nunca en mi vida había contestado preguntas de agentes estatales o del FBI”, dijo.

“A mí me pareció que no entendían sobre procesos de la Cámara y yo le expliqué sobre procesos”, aseguró la legisladora.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo que cooperará con el FBI con la información que les requiera.

“He advenido en conocimiento de unos eventos ocurridos durante la mañana de hoy con la intervención del FBI en la residencia de la compañera María Milagros Charbonier.

El proceso de investigación de las agencias federales es uno que respeto y al cual se le debe dar el espacio, para que al ser concluido, le brinde al pueblo puertorriqueño la certeza de qué se investiga. Como he dicho en ocasiones anteriores, la Cámara de Representantes cooperará con las agencias de ley y orden en sus procesos y aportará aquella información que nos sea requerida”, dijo Méndez Núñez en declaracionesm escritas.